Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları
Kimi gözleriyle kimi dudaklarıyla, kimi yüz hatlarıyla anne ve babalarına benziyor.
ACUN ILICALI VE KIZI MELİSA
Acun Ilıcalı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa, tıpkı babası gibi...
DEMET AKALIN VE KIZI HİRA
Demet Akalın'ın kızı Hira, tıpkı annesine benziyor.
ESRA EROL VE OĞLU ÖMER
Esra Erol'un Instagram takipçileri arasında yaşanan ufak bir tartışmada kimileri minik Ömerin annesine benzediğini, kimileri de babaannesine benzediğini söylüyor. Bu konuda yorum sizde. Sizce minik Ömer annesine mi benziyor, yoksa babaannesine mi?
MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA
Meryem Uzerli'nin kızı Lara, tıpkı kendisinin bebekliği gibi...
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