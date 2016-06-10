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Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları

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Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları
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Kimi gözleriyle kimi dudaklarıyla, kimi yüz hatlarıyla anne ve babalarına benziyor.

ACUN ILICALI VE KIZI MELİSA 

Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları

Acun Ilıcalı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa, tıpkı babası gibi...

DEMET AKALIN VE KIZI HİRA

Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları

Demet Akalın'ın kızı Hira, tıpkı annesine benziyor.

ESRA EROL VE OĞLU ÖMER

 

Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları
 

Esra Erol'un Instagram takipçileri arasında yaşanan ufak bir tartışmada kimileri minik Ömerin annesine benzediğini, kimileri de babaannesine benzediğini söylüyor. Bu konuda yorum sizde. Sizce minik Ömer annesine mi benziyor, yoksa babaannesine mi?

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA 

Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları

Meryem Uzerli'nin kızı Lara, tıpkı kendisinin bebekliği gibi...

DEVAMI İÇİN GALERİYE TIKLAYIN!

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