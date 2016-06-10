Ünlüler ve kendilerine benzeyen çocukları

ACUN ILICALI VE KIZI MELİSA

Acun Ilıcalı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa, tıpkı babası gibi...

DEMET AKALIN VE KIZI HİRA

Demet Akalın'ın kızı Hira, tıpkı annesine benziyor.

ESRA EROL VE OĞLU ÖMER

Esra Erol'un Instagram takipçileri arasında yaşanan ufak bir tartışmada kimileri minik Ömerin annesine benzediğini, kimileri de babaannesine benzediğini söylüyor. Bu konuda yorum sizde. Sizce minik Ömer annesine mi benziyor, yoksa babaannesine mi?

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

Meryem Uzerli'nin kızı Lara, tıpkı kendisinin bebekliği gibi...

DEVAMI İÇİN GALERİYE TIKLAYIN!

[fotogaleri=1843]