Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde!
Ekranın sevilen yüzleri ve çocuklarının objektiflere yansıyan keyifli tatil fotoğrafları…
Yaz gelir gelmez ekranlardan tanıdığımız isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Çocuğuyla birlikte tatil yapan birçok ünlünün keyifli görüntüleri de objektiflere yansıdı. İşte 2013 yazında, magazin basınının sevilen isimleri ve çocuklarının tatil fotoğrafları…
Esra Erol ve oğlu İdris Ali
Ümit Karan ve Oğlu Ümit Can Karan
Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ kızları Su ile birlikte
Özlem Yıldız ve oğlu Demir
Özgür Ozan ve oğlu Deniz
Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin
Mehmet Ali Erbil ve oğlu Ali Sadi
Hülya Avşar ve kızı Zehra
Gülben Ergen ve oğulları Ares, Atlas, Güney
Ece Doğulu ve kızı Lila
Deniz Akkaya ve kızı Ayşe
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğulları Kemal ile birlikte
Çağla Şikel ve oğlu Uzay
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç oğulları Ali ile birlikte
Yasemin Ergene ve kızı Emine
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