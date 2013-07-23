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Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde!

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Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde!
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Ekranın sevilen yüzleri ve çocuklarının objektiflere yansıyan keyifli tatil fotoğrafları…

Yaz gelir gelmez ekranlardan tanıdığımız isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Çocuğuyla birlikte tatil yapan birçok ünlünün keyifli görüntüleri de objektiflere yansıdı. İşte 2013 yazında, magazin basınının sevilen isimleri ve çocuklarının tatil fotoğrafları…

Esra Erol ve oğlu İdris Ali

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Ümit Karan ve Oğlu Ümit Can Karan

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ kızları Su ile birlikte

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Özlem Yıldız ve oğlu Demir

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Özgür Ozan ve oğlu Deniz

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Mehmet Ali Erbil ve oğlu Ali Sadi

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Hülya Avşar ve kızı Zehra

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Gülben Ergen ve oğulları Ares, Atlas, Güney

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Ece Doğulu ve kızı Lila

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Deniz Akkaya ve kızı Ayşe

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğulları Kemal ile birlikte

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Çağla Şikel ve oğlu Uzay

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç oğulları Ali ile birlikte

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

Yasemin Ergene ve kızı Emine

Ünlü isimler çocuklarıyla tatilde

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