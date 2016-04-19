Ünlü anneler ve çocukları Instagram'da!

PELİN KARAHAN

Genç anne Pelin Karahan sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafının altına şu notu ekledi : '' Size çok güzel bir haberimiz var, oğlumla ilk defa kamera karşısına geçtik ve çok tatlı bir film çektik. Çok ama çok heyecanlıyız, biz çekerken epey eğlendik. Bakalım siz de beğenecek misiniz?''

Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 14 Nis 2016, 10:48 PDT )

GÜLBEN ERGEN

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in, çölde oğullarının ayakkabılarını bağlarken çektirdiği bu fotoğrafı sevenlerinden bir hayli ilgi gördü!

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 16 Nis 2016, 14:25 PDT )

EBRU ŞALLI

Oğlu Pars ile arabada çekildiği selfieyi Instagramda paylaşan sportif anne, fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Hava şahane, bizde canlı yayın öncesi kendimizi parklara atalım dedik.''

Ebru Salli (@ebrusalli) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 16 Nis 2016, 01:55 PDT )

ESRA EROL

Çocuklarıyla çekildiği bu fotoğrafının altına ''Rabbime binlerce şükür'' notunu ekleyen genç sunucu Esra Erol, pek mutlu görünüyor!

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Nis 2016, 01:29 PDT )

ŞEYMA SUBAŞI

Kızı Melisa ile eski bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan genç anne Şeyma Subaşı paylaştığı bu fotoğrafı ile hayranlarının beğenisini bir hayli topladı!

Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 15 Nis 2016, 09:20 PDT )

ÇAĞLA ŞİKEL

Çağla Şikel, ''Sabah 7'de kalkıp yavrularını uyandırmaya kıyamayan anne modeli'' diye adlandırdığı bu fotoğrafını takipçileriyle buluşturdu.

cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 16 Nis 2016, 22:17 PDT )

ECE ERKEN

Oğlu Eymen ile kumsalda keyifli bir yürüyüş yapan genç ve güzel bir anne...

Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 9 Nis 2016, 00:46 PDT )

TUBA ÜNSAL

Sosyal medyada hayranlarıyla paylaştığı bu fotoğrafa ''Hayatımızda en büyük lüks seyahat etmek. Bizim gibi Tayland'a Sri Lanka'ya gitmenize gerek yok, ya da tur bakın, turlarla dünyayı dolaştım ben. Hiç olmadı çıkın dağa bayıra çimene. Çocuk bu anlamıyor İstanbul içi mi dışı mı diye tatil mi tatil. Uzaklığın pek bir önemi yok, mevzu dünyanızı genişletmek, onlara başka bakış açıları sunmak, birlikte eğlenmek. İşte yarattığınız bu dünyalarla çocuk büyütmek şahane bir şey.'' notunu ekledi.

@tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 8 Nis 2016, 00:45 PDT )

DEMET AKALIN

Bebek sahilinde gezintiye çıkan Demet Akalın'ın kızı Hira'nın keyfi pek yerinde gözüküyor!

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 10 Nis 2016, 03:47 PDT )

AYŞE KUCUROĞLU

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Ayşe Kucuroğlu, oğlu Cenk ve Kızı Selma ile okul saatini beklerken çekildiği bu fotoğrafı takipçilerinden oldukça ilgi gördü!

Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 12 Nis 2016, 22:20 PDT )

IŞIN KARACA

Ünlü anne ''Trafikte sıkılınca biz'' diye açıklama düştüğü fotoğrafı takipçileri tarafından oldukça beğeni aldı!