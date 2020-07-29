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Haber Giriş: 29.07.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Ünlü anne babalar ve çocukları Instagram’da!

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Ünlü anne babalar ve çocukları Instagram’da!
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Severek takip ettiğimiz ünlü anne ve babalar Instagram hesaplarından çocuklarıyla beraber çektirdikleri birbirinden renkli kareleri takipçileri ile paylaşıyor. Bakalım son zamanlarda hangi ünlü ne paylaşmış. İşte çocukları ile birlikte fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan o ünlüler...

ÇAĞLA ŞİKEL

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

3 küçük beye kahvaltı servisi biyrrruuunnnnn🤣❤️🧿

Çağla Şıkel (@caglasikel)'in paylaştığı bir gönderi ()

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Kızıma çaya geldim🧿🙈🥰 #maşallah

Zuhal Topal Saygıner (@zuhaltopal)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Hani birini öperken hemen o an aklın diğerinde kalır ya ...🧿❤️🙏🏻

Çağla Şıkel (@caglasikel)'in paylaştığı bir gönderi ()

ECE ERKEN

Assos Ancient Harbour

PELİN KARAHAN

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

ÇOK❤️🧿

Pelin Karahan (@pelinkarahan)'in paylaştığı bir gönderi ()

ALIŞAN- BUSE VAROL

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Annesi çekmiş❤️🧿

Alişan (@alisanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi🙏🏼 inanilmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Birdaha yaşatmasın Allah'ım. Hiçkimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmiş. Ne güzel insanlar biriktirmişiz🙏🏼 Ne kadar şükretsem de az kalır.. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim🙏🏼 Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattik. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun❤️

Buse Tektaş (@busewarol)'in paylaştığı bir gönderi ()

DİDEM UZEL SARI

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Mr. Leo smoothie yapmayı gerçekten çok seviyor :) Bugün beraber hazırladığımız smoothie nin içerisine @beeoariurunleri nin Suda Çözünebilir Propolis Damla’sını da ilave ettik. Çünkü salgın döneminden dolayı bağışıklık sistemimizi her daim güçlü tutmamız gerekiyor. Bu ürün de yüksek oranda antioksidan içerdiği ve %100 doğal olduğu için biz güvenle kullanıyoruz. Aslan’a günde en az 10 damla veriyorum. Kendim ise günde en az 20 damla tüketiyorum. Suyun içerisine ilave ederek ya da bugün bizim yaptığımız gibi lezzetli bir smoothie nin içerisine ilave ederek tüketebilirsiniz, sağlıklı günler dileriz :) @beeandyounatural @aslieliftanugursamanci #propolis #kidshealth 🧿🧿🧿

Didem Uzel Sari (@didemuzelsari)'in paylaştığı bir gönderi ()

ESRA EROL

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

❤️

Esra EROL ÖZBİR (@esraerol)'in paylaştığı bir gönderi ()

ASLI TANDOĞAN

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

☀️🙌🏻🌴

Aslı Tandoğan (@aslitandoga)'in paylaştığı bir gönderi ()

ŞEYMA SUBAŞI

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pure Love 💗 Only you M 💗

Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi ()

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

🚁 Off to 💨 Bodrum 💫

Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi ()

BERKAY ŞAHİN

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

ZEYNOM 16.07.2019 nice yıllara kızım ❤️

Berkay Şahin (@berkaysahinn)'in paylaştığı bir gönderi ()

İBRAHİM ÇELİKKOL

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Oğlum

İbrahim Çelikkol (@ibrahimcelikkol41)'in paylaştığı bir gönderi ()

MÜGE BOZ

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Stop Motion 🎥 #paradisefamilymc süpriz sonlu🤩🌈sağa kaydır ▶️ @canererdeniz #vinå #spreadlove❤️

Müge Boz (@mugeboz)'in paylaştığı bir gönderi ()

FAHRİYE EVCEN

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Babası gibi keskin bakışlım.. 😍

Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)'in paylaştığı bir gönderi ()

ARDA TURAN

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

En değerli ❤️

Arda Turan (@ardaturan)'in paylaştığı bir gönderi ()

BENGÜ

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

🐿🤎⚓️🐬⛵️

Bengü (@benguofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

ALİ SUNAL

ESER YENENLER

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Senin burnun neden bu kadar büyük?

Eser Yenenler (@eseryenenler)'in paylaştığı bir gönderi ()

FIRAT TANIŞ

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

6. yaşın kutlu olsun canım kızım ❤️

Fırat Tanış (@firattanis)'in paylaştığı bir gönderi ()

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Allah tüm evlatlarımızın yüzünü güldürsün.Canım oğlum #maşallah 🧿

Çağan Atakan Arslan (@avataratakan)'in paylaştığı bir gönderi ()

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bir ayna fotografı ile konuyu kapatiyorum gorenlerde saniyor ki aynadan arkaya bakiyoruz 👊👊👊

Çağan Atakan Arslan (@avataratakan)'in paylaştığı bir gönderi ()

DOĞA RUTKAY KAMAL

HANDE ATAİZİ

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

‘Anne ben büyüyünce kaptan olucam’ ⚓️#leonkaptan

HANDE ATAİZİ (@handeataizi)'in paylaştığı bir gönderi ()

ÖZLEM YILDIZ

 
 
 
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Sen benim en kıymetlimsin 🧚‍♀️💫❤️ #bodrum

Özlem YILDIZ (@ozlemyldz_)'in paylaştığı bir gönderi ()

ZUHAL TOPAL

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