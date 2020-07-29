Ünlü anne babalar ve çocukları Instagram’da!
Severek takip ettiğimiz ünlü anne ve babalar Instagram hesaplarından çocuklarıyla beraber çektirdikleri birbirinden renkli kareleri takipçileri ile paylaşıyor. Bakalım son zamanlarda hangi ünlü ne paylaşmış. İşte çocukları ile birlikte fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan o ünlüler...
ÇAĞLA ŞİKEL
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3 küçük beye kahvaltı servisi biyrrruuunnnnn🤣❤️🧿Bu gönderiyi Instagram'da gör
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Hani birini öperken hemen o an aklın diğerinde kalır ya ...🧿❤️🙏🏻
ECE ERKEN
Assos Ancient Harbour
PELİN KARAHAN
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ALIŞAN- BUSE VAROL
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Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi🙏🏼 inanilmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Birdaha yaşatmasın Allah'ım. Hiçkimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmiş. Ne güzel insanlar biriktirmişiz🙏🏼 Ne kadar şükretsem de az kalır.. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim🙏🏼 Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattik. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun❤️
DİDEM UZEL SARI
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Mr. Leo smoothie yapmayı gerçekten çok seviyor :) Bugün beraber hazırladığımız smoothie nin içerisine @beeoariurunleri nin Suda Çözünebilir Propolis Damla’sını da ilave ettik. Çünkü salgın döneminden dolayı bağışıklık sistemimizi her daim güçlü tutmamız gerekiyor. Bu ürün de yüksek oranda antioksidan içerdiği ve %100 doğal olduğu için biz güvenle kullanıyoruz. Aslan’a günde en az 10 damla veriyorum. Kendim ise günde en az 20 damla tüketiyorum. Suyun içerisine ilave ederek ya da bugün bizim yaptığımız gibi lezzetli bir smoothie nin içerisine ilave ederek tüketebilirsiniz, sağlıklı günler dileriz :) @beeandyounatural @aslieliftanugursamanci #propolis #kidshealth 🧿🧿🧿
ESRA EROL
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ASLI TANDOĞAN
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ŞEYMA SUBAŞI
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BERKAY ŞAHİN
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İyi bayramlar #gençler sevdiklerimizle sağlıklı huzurlu bereketli nice bayramlara... büyüklerimizi aramayı unutmuyoruz...!!!!! Bu bayram ne börekler ne sarılıp öpüşmeler ne yüksek kahkahalı masalar yok ama olsun geçip gittiğinde anlatırken güleceğiniz sağlıklı günlerimiz var 🙏🏻❤️
İBRAHİM ÇELİKKOL
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MÜGE BOZ
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Stop Motion 🎥 #paradisefamilymc süpriz sonlu🤩🌈sağa kaydır ▶️ @canererdeniz #vinå #spreadlove❤️
FAHRİYE EVCEN
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ARDA TURAN
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BENGÜ
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ALİ SUNAL
ESER YENENLER
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FIRAT TANIŞ
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ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN
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Allah tüm evlatlarımızın yüzünü güldürsün.Canım oğlum #maşallah 🧿
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Bir ayna fotografı ile konuyu kapatiyorum gorenlerde saniyor ki aynadan arkaya bakiyoruz 👊👊👊
DOĞA RUTKAY KAMAL
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Yıllarca karı koca çoook severek geldiğimiz hala eski güzelliğini, eski günlerini doğallığını koruyan Alaçatı köyümüzdeki balıkçımıza bebelerimizle geldik ilk kez... Yaşadığımız her güzel akşamın aşk’ı bir başka anlamlandı, bir farklı pekişti... Onların mutluluğunu görmekten bir bardak suyu bile zor içtim ; değil bir şeyler yemek😁 Anılar çok güzel... Yaşamak kıymetli... Çok yaşayın çocuklar🤍🧿🧿
HANDE ATAİZİ
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ÖZLEM YILDIZ
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ZUHAL TOPAL
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