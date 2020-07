Üniversiteli müzisyenler oylarınızı bekliyor

Yeni dönem grupların kendilerini gösterdiği ve dinleyicilere ulaştığı bir performans ve söyleşi videoları serisi olarak tasarlanan RedBull.com Warm Up bu sene de genç müzisyenlere destek olmaya devam ediyor. Bu yıl Warm Up’a katılacak 6 grup arasında 9 farklı üniversitede kurulan kayıt alanlarında kendi şarkılarını kaydeden gruplardan biri de yer alacak. 120 performans kaydının alındığı Warm Up başvurularının halka açık oylaması ise 5 Haziran Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar devam edecek.

Oylama için adres: www.redbull.com/warmup

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Özyeğin Üniversiteleri’nden başvuruların yapıldığı Warm Up oylamalarının sonuçları ise yine 5 Haziran günü saat 13.00’da açıklanacak.

Bu yıl projeye katılacak 6 gruba profesyonel imkânlarla klip çekilecek. Altı grup arasından seçilecek bir şanslı grup ise Amsterdam’daki Red Bull stüdyolarında profesyonel olarak şarkılarını kaydetme fırsatı yakalayacak.

Warm Up 2017 kayıtlarına RedBull.com/warmup adresinden ulaşabilirsiniz.