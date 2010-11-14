Bayer ve UNEP bir kez daha Uluslararası Çocuk Resim Yarışması’nda buluşuyor.

Bayer ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) düzenlediği çevre konulu 20. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması‘nın 2011 yılındaki konusu “Ormanların İçinde Yaşam” olarak belirlendi. 6 ile 14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği yarışmada eserler, 15 Nisan 2011 tarihine kadar Bayer Türk tarafından ilgili UNEP’in bölge ofisine gönderilecek.

Birleşmiş Milletler’in 2011’i “Orman Yılı” ilan etmesi nedeniyle ormanların içinde yaşam konusu ekseninde belirlenen yarışmada, tüm dünyadaki çocukların, tehdit altındaki doğal yaşam alanları ile ilgili hislerini kağıda dökmeleri bekleniyor.

5 Haziran 2011 tarihi itibarıyla 6 -14 yaş arasında olacak çocukların katılabileceği yarışmanın diğer bir kriterini de, resimlerin sadece bu yarışmaya özel hazırlanması ve sunulması oluşturuyor. Kullanılacak materyal konusunda bir kısıtlama getirilmeyen yarışmaya gönderilecek eserlerin boyutunun A3 veya A4 olması gerekiyor.

Yarışma sonucunda dünya birincisinin yanı sıra Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Karayip, Batı Asya ve Asya/ Pasifik bölgesi birincilerine yine para ödülü ve cazip ödüller verilecek. Ayrıca kazananlar, resmi ödül törenine katılmak üzere seyahat hakkı kazanacak.

Yarışmaya katılmak isteyen çocukların yaptıkları resimleri; arkasına, ad, soyad, yaş, adres, telefon numarası ve varsa e-posta adreslerini yazarak 6 Nisan 2010 tarihine kadar Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.- Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye İstanbul adresine göndermeleri gerekiyor.