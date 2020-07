“Ülkenin Ruhunu Yansıt”acak kişi aranıyor!

MMI Türkiye (Marketing Management Institute) ve Marketing Türkiye organizasyonu ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı kıtalararası reklam yarışması The CUP, The Young Cup’ta ‘’Ülkenin Ruhunu Yansıt’’ temasıyla geleceğin genç yaratıcılarını belirleyecek. İlk üçe girenler, yaratıcı endüstrilerin liderlerini buluşturan reklamcılık zirvesi The CUP’a katılmaya hak kazanacak.

Küresel ölçekte reklamcılığın şampiyonlar ligi olarak bilinen The CUP (Intercontinental Advertising Cup) kapsamında düzenlenen The Young Cup, tüm dünyanın genç yaratıcılarını İstanbul’da buluşturuyor. PepsiCo ’nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek The Young Cup, “Ülkenin Ruhunu Yansıt” konseptli yarışma ile geleceğin parlak beyinlerini ödüllendirecek.

Dünyanın her yerinden 30 yaş altı tüm genç kreatiflerin davetli olduğu The Young Cup, geleceğin yaratıcılarını bugünün en iyi reklamcıları ile buluşturacak. 4 - 20 Şubat tarihleri arasında, bulunduğu ülkenin ruhunu en iyi yansıtan fotoğraf, çizim veya afişleri, The Young Cup’ın resmi sitesine (youngcup.thecupawards.com/) yükleyenler, bugünün dahilerinin yer aldığı The CUP’ a katılma fırsatı yakalayacak.

The Young Cup heyecanı dünya’yı sardı, gençliğin en yaratıcıları İstanbul’da

Yarışmaya gönderilen ve gençlerin yaratıcı dünyalarını yansıtan görseller, her biri alanında uzman The Young Cup jürisi tarafından değerlendirilecek. Facebook’ ta en çok beğenilen görsel birinci seçilecek. 2’nci ve 3’üncü ise The CUP CEO’su Jure Apih, Yaratıcı Danışman Milka Pogliani, DDB&Co Türkiye’nin Yaratıcı Direktörü Karpat Polat ve PepsiCo. Kurumsal İletişim Müdürü Didem Sinik’in yer aldığı 4 kişilik jüri tarafından belirlenecek.