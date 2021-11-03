Ü ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ü harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Ü harfi ile başlayan kıs isimleri az sayıda olduğundan kolaylıkla anlamlarını öğrenmek mümkün olmaktadır. Ü harfi ile başlayan kız isimleri için en çok kullanılanlar ve en bilindik isimler değişik anlamlara gelebilmektedir.

Ü Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Ü harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını tüm ü harfi isimleri birarada öğrenerek bebek ismi belirlemek mümkündür. Ü harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;

Ülkü, Ülküm, Übabe, Üçel, Üzüm, Üftade, Üke, Üksüm, Ülfet, Ülker, Ülkenur, Ümit, Ümame, Ülküsel, Ümmüye, Ümmühan, Ümmü, Ünsa, Ünsev, Ünsal, Ünzile, Ünver, Ünsiyye, Ürüşan, Üzüm, Ünseven, Ünseli, ünan, Üstün, Ümniye, Ünsaç, Ünsever, Ürmegül, Ürünay, Ümit, Ülez, Üge, Üçgül, Ülfer.

Ü Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları

Ü harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şunlardır;

Üftade; düşkün, düşmüş, aşık kişi.

Übabe; taşkın su, sel.

Üçel; yüce, yüksek.

Ülker; bahar mevsiminde soğuk esen bir rüzgar.

Ülken; vatanın, yurt olarak seçtiğin yer.

Üzüm; asma ağacının meyvesi.

Ülkü; hedef, uğrunda fedakarlık yapılan şey, amaç.

Ülküm; benim hedefim, amacım, idealim.

Üke; şan, şöhret, nam.

Üksüm; çayırı çimeni bol güzel yeşillik bir bahçe.

Ülfet; dostluk, arkadaşlık.

Ülküsel; ülkü ile ilgili, amacına ulaşmak isteyen kişi.

Ümame; Peygamber efendimizin torununun ismi.

Ümmet; Peygambere inanan kişiler, topluluk, cemaat.

Ümmü; umut vermek, anne.

Ümmühan; hanın annesi, hükümdar annesi.

Ümran; uygarlık, medeniyet, gelişmiş çağ.

Ünsa; kadın, kız.

Ünsan; ünlü, şanlı kişi.

Ünan; ünleme, seslenme.

Ünseli; ünü, şanı sellere benzeyen, ünü yayılmış.

Ünsel; namı sel gibi taşan.

Ünsever; ünlü olmayı seven kişi.

Ünsiyye; alışmış, yabancılık çekmeyen sıcak kanlı kişi.

Ünzile; gönderilmiş kişi.

Üstün; üstün olan kişi.

Ürüşan; şanlı şöhretli kişi. Ünü hertarafa yayılmış tanınan kişi.

Ümmiye; anne ile ilgili.

Ümniye; umut dolu.

Ünsaç; ünü her yana saçılmış.

Ünsever; ünlü olmayı seven kişi.

Ürmegül; sarmaşık, saran çiçek.

Ürünay; ayın görünen yüzü.

Ümit; umut dolu, ümitli kişi.

Ülez; batmakta olan güneş, akşamdan önceki son güneş ışığı.

Üge; şanlı, şöhretli, tanınan bilinen.

Üçgül; yaban yoncası, yabani doğal çiçek.

Ülfer; büyük ırmak, taşkın ırmak suyu.