Ü ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ü harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Bebek isimleri belirlemek için veya isimlerin anlamlarını da öğrenerek kişiye uygun isimler belirlemek için baş harf seçimi ile tercihler yapılarak anlamları öğrenilmektedir. Ü harfi ile başlayan kız isimleri nelerdir ve ü harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
Ü harfi ile başlayan kıs isimleri az sayıda olduğundan kolaylıkla anlamlarını öğrenmek mümkün olmaktadır. Ü harfi ile başlayan kız isimleri için en çok kullanılanlar ve en bilindik isimler değişik anlamlara gelebilmektedir.
Ü Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
Ü harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını tüm ü harfi isimleri birarada öğrenerek bebek ismi belirlemek mümkündür. Ü harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;
Ülkü, Ülküm, Übabe, Üçel, Üzüm, Üftade, Üke, Üksüm, Ülfet, Ülker, Ülkenur, Ümit, Ümame, Ülküsel, Ümmüye, Ümmühan, Ümmü, Ünsa, Ünsev, Ünsal, Ünzile, Ünver, Ünsiyye, Ürüşan, Üzüm, Ünseven, Ünseli, ünan, Üstün, Ümniye, Ünsaç, Ünsever, Ürmegül, Ürünay, Ümit, Ülez, Üge, Üçgül, Ülfer.
Ü Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları
Ü harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şunlardır;
Üftade; düşkün, düşmüş, aşık kişi.
Übabe; taşkın su, sel.
Üçel; yüce, yüksek.
Ülker; bahar mevsiminde soğuk esen bir rüzgar.
Ülken; vatanın, yurt olarak seçtiğin yer.
Üzüm; asma ağacının meyvesi.
Ülkü; hedef, uğrunda fedakarlık yapılan şey, amaç.
Ülküm; benim hedefim, amacım, idealim.
Üke; şan, şöhret, nam.
Üksüm; çayırı çimeni bol güzel yeşillik bir bahçe.
Ülfet; dostluk, arkadaşlık.
Ülküsel; ülkü ile ilgili, amacına ulaşmak isteyen kişi.
Ümame; Peygamber efendimizin torununun ismi.
Ümmet; Peygambere inanan kişiler, topluluk, cemaat.
Ümmü; umut vermek, anne.
Ümmühan; hanın annesi, hükümdar annesi.
Ümran; uygarlık, medeniyet, gelişmiş çağ.
Ünsa; kadın, kız.
Ünsan; ünlü, şanlı kişi.
Ünan; ünleme, seslenme.
Ünseli; ünü, şanı sellere benzeyen, ünü yayılmış.
Ünsel; namı sel gibi taşan.
Ünsever; ünlü olmayı seven kişi.
Ünsiyye; alışmış, yabancılık çekmeyen sıcak kanlı kişi.
Ünzile; gönderilmiş kişi.
Üstün; üstün olan kişi.
Ürüşan; şanlı şöhretli kişi. Ünü hertarafa yayılmış tanınan kişi.
Ümmiye; anne ile ilgili.
Ümniye; umut dolu.
Ünsaç; ünü her yana saçılmış.
Ünsever; ünlü olmayı seven kişi.
Ürmegül; sarmaşık, saran çiçek.
Ürünay; ayın görünen yüzü.
Ümit; umut dolu, ümitli kişi.
Ülez; batmakta olan güneş, akşamdan önceki son güneş ışığı.
Üge; şanlı, şöhretli, tanınan bilinen.
Üçgül; yaban yoncası, yabani doğal çiçek.
Ülfer; büyük ırmak, taşkın ırmak suyu.