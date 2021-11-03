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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 03.11.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Ü ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ü harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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Ü ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ü harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Bebek isimleri belirlemek için veya isimlerin anlamlarını da öğrenerek kişiye uygun isimler belirlemek için baş harf seçimi ile tercihler yapılarak anlamları öğrenilmektedir. Ü harfi ile başlayan kız isimleri nelerdir ve ü harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Ü harfi ile başlayan kıs isimleri az sayıda olduğundan kolaylıkla anlamlarını öğrenmek mümkün olmaktadır. Ü harfi ile başlayan kız isimleri için en çok kullanılanlar ve en bilindik isimler değişik anlamlara gelebilmektedir.

Ü Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Ü harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını tüm ü harfi isimleri birarada öğrenerek bebek ismi belirlemek mümkündür. Ü harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;

Ülkü, Ülküm, Übabe, Üçel, Üzüm, Üftade, Üke, Üksüm, Ülfet, Ülker, Ülkenur, Ümit, Ümame, Ülküsel, Ümmüye, Ümmühan, Ümmü, Ünsa, Ünsev, Ünsal, Ünzile, Ünver, Ünsiyye, Ürüşan, Üzüm, Ünseven, Ünseli, ünan, Üstün, Ümniye, Ünsaç, Ünsever, Ürmegül, Ürünay, Ümit, Ülez, Üge, Üçgül, Ülfer.

Ü Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları

 Ü harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şunlardır;

 Üftade; düşkün, düşmüş, aşık kişi.

 Übabe; taşkın su, sel.

 Üçel; yüce, yüksek.

 Ülker; bahar mevsiminde soğuk esen bir rüzgar.

 Ülken; vatanın, yurt olarak seçtiğin yer.

 Üzüm; asma ağacının meyvesi.

 Ülkü; hedef, uğrunda fedakarlık yapılan şey, amaç.

 Ülküm; benim hedefim, amacım, idealim.

 Üke; şan, şöhret, nam.

 Üksüm; çayırı çimeni bol güzel yeşillik bir bahçe.

 Ülfet; dostluk, arkadaşlık.

 Ülküsel; ülkü ile ilgili, amacına ulaşmak isteyen kişi.

 Ümame; Peygamber efendimizin torununun ismi.

 Ümmet; Peygambere inanan kişiler, topluluk, cemaat.

 Ümmü; umut vermek, anne.

 Ümmühan; hanın annesi, hükümdar annesi.

 Ümran; uygarlık, medeniyet, gelişmiş çağ.

 Ünsa; kadın, kız.

 Ünsan; ünlü, şanlı kişi.

 Ünan; ünleme, seslenme.

 Ünseli; ünü, şanı sellere benzeyen, ünü yayılmış.

 Ünsel; namı sel gibi taşan.

 Ünsever; ünlü olmayı seven kişi.

 Ünsiyye; alışmış, yabancılık çekmeyen sıcak kanlı kişi.

 Ünzile; gönderilmiş kişi.

 Üstün; üstün olan kişi.

 Ürüşan; şanlı şöhretli kişi. Ünü hertarafa yayılmış tanınan kişi.

 Ümmiye; anne ile ilgili.

 Ümniye; umut dolu.

 Ünsaç; ünü her yana saçılmış.

 Ünsever; ünlü olmayı seven kişi.

 Ürmegül; sarmaşık, saran çiçek.

 Ürünay; ayın görünen yüzü.

 Ümit; umut dolu, ümitli kişi.

 Ülez; batmakta olan güneş, akşamdan önceki son güneş ışığı.

 Üge; şanlı, şöhretli, tanınan bilinen.

 Üçgül; yaban yoncası, yabani doğal çiçek.

 Ülfer; büyük ırmak, taşkın ırmak suyu.

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