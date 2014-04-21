Tutumlu anneler buraya!

Bebekler ve çocuklar çok hızlı büyür, bir dönemden sonra evler ihtiyaç duyulmayan bebek eşyalarıyla dolar. Artık anneler, tutumluanne.com aracılığı ile yepyeni kalmış bu eşyaları ihtiyacı olan başka annelere satabilecek.

Anneler, sattıklarından elde ettikleri geliri ister çocuklarının yeni ihtiyaçlarını karşılamakta kullanabilecek, isterlerse de sosyal sorumluluk projelerine aktarabilecekler. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile iş birliği içinde olan tutumluanne.com’da her satışın %1’i vakfa bağışlanıyor. Ayrıca isteyen anneler elde ettikleri gelirin tamamını yine vakfa bağışlayabiliyor.

Gelişmiş ülkelerde, özellikle bebek ve çocuk eşyalarında çok yaygın olan ikinci el kullanımı son dönemde ülkemizde de ilgi görmeye başladı. Bilinçli anneler çok az kullanılan bu eşyaları alıp satarak hem kendilerine hem de başkalarına fayda yaratıyor. Anneler, artık ihtiyacı olmayan ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunabilir ve kanserli çocukların ailelerine umut olmak için bağış yapabilir. Sitenin satıcı yönünden en büyük artısı, ihtiyaç olmayan ürünlerden kurtulurken fayda sağlanması. Alıcı ise ihtiyacı olan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşma şansı bularak yeni gibi ürünleri değerinin çok altında fiyatlarla alma şansı yakalıyor. Bütün bunların sonucunda ülke ekonomisi de fayda sağlıyor çünkü bu proje tüketimi körüklemiyor; aksine fayda sağlıyor, yeniden kullanımı teşvik ediyor.