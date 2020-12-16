Tüp bebek tedavisinde uygulanan ‘rahim çizilmesi’ nedir?

Tüp bebekte rahim duvarı çizilmesi yani ‘endometrial scratching’ genellikle daha önceki tüp bebek tedavilerinde rahim duvarı yeterince kalınlaşmayan hastalara ve tüp bebek deneme başarısızlığı olan hastalara uygulanır. Endometrial çizik kısaca özel bir tıbbi alet ile (histereskopiyle) rahim ağzında ve rahim içine girilerek çizik atılması işlemidir.

Bu sayede yeni rahim içi zar dokusu gelişimi sağlanarak, embriyonun tutunma şansını ve tüp bebek başarısını artırmış oluruz. Bebek sahibi olmak için oldukça tercih edilen bir yöntem olan tüp bebek tedavisi 3 aşamadan oluşur. Eşlerin değerlendirilmesi ve kısırlık sebeplerinin belirlenmesi tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Anne veya baba adaylarında yumurta ve spermlerle ilgili problemlere rastlanabilse de çoğunluğu sebepsiz infertilite kaynaklıdır.

Belirlenen sebebe yönelik oluşturulan tedavilerde, ilaç tedavisine veya başlanması gereken ilaç tedavisi öncesinde bazı müdahaleler gerekebilir. Erkekte bir problem bulunmaması ve anne adayının rahminde bir problem olmamasına rağmen ilk denemede embriyonun tutunamaması, tutunsa dahi düşüklerin yaşanması da riskler arasında bulunmaktadır. Bu sebeple denemelerden sonra başarı sağlanamayan hastalarda yeni yöntem arayışları söz konusu olur. Rahime çizik atılması bu aşamada yapılan bir yöntemdir.

Rahim çizilmesi hangi hasta grubunda uygulanır?

-Tüp bebek tedavisinde yeterli rahim duvar kalınlığı sağlanamayan hastalarda,

-Yumurtalık kapasitesi ve embriyo kalitesi iyi olmasına rağmen bir türlü tutunma sağlamayan hastalarda,

- Tekrarlayan tüp bebek deneme başarısızlığı olan hastalarda,

-Rahminde herhangi bir problemi olmayan hastalarda

-Tüp bebek tedavisi esnasında kullanılan ilaçlara yetersiz yanıt veren hastalara uygulanmaktadır.

Rahim çizilmesi nasıl uygulanır?

Rahim çizilmesi tüp bebek tedavisinden 1 ay önce histeroskopi yöntemi ile ya da basit bir biyopsi aleti ile yapılmaktadır. Vücudumuzda herhangi bir yerde yaralanma olduğu zaman büyütücü, iyileştirici ve onarıcı faktörler o bölgeye toplanarak taze gelişen doku ile tamir süreci tamamlanır. Bu pozitif etki ile yani büyütücü, iyileştirici ve onarıcı faktörler endometrium’da embriyo tutunma şansını arttırmaktadır. Yöntem acısız ve basit bir yöntemdir.

Tabii ki endometrial çizik de ilk tüp bebek denemesinde tercih bir yöntem değildir. Daha önceden tüp bebek tedavisi almış ancak özellikle ‘endometrium’ dediğimiz rahim iç duvarının yeterince kalınlaşmaması sebebiyle embriyonun tutunamadığı hastalarda kullanılmaktadır. Bu yöntem, gebelik oranlarını yaklaşık 2 kat daha artırabilir.

Rahminde herhangi bir problem olmayan ancak uygulanan ilaç tedavilerinin yetersiz kaldığı ve son aşamada yumurta ve embriyo kalitesinin çok iyi olmasına rağmen istenilen sonuç alamayan hastalarda oldukça yüksek başarılar elde edilmektedir. Bu umut veren yöntemler ve diğer tüm uygulamalar ile birlikte kombine yapılan tedavilerde çok daha hızlı cevap alınmaktadır.