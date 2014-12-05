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Tüm ailelerin katılabileceği bir etkinlik!

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Tüm ailelerin katılabileceği bir etkinlik!
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Sürpriz oyunlar içeren organizasyon tam bir festival havasında geçecek.

Üç kıtada 2 milyondan fazla öğrencisi olan Helen Doron, 14 Aralık Pazar günü tüm ailelerin katılabileceği bir etkinliğe imza atacak.

Sağlıklı yemek pişirme workshop'ları, fitness etkinlikleri, Helen Doron İngilizce Workshop'ları, ikramlar ve sürpriz oyunlar içeren organizasyon tam bir festival havasında geçecek. Helen Doron Winterland Garden Fest etkinliğine sevdikleriyle birlikte tüm aileler ücretsiz katılabilecek.

Etkinlikler arasında 'Bebeğimin Beslenme Kitabı'nın yazarı Sibel Güngör'ün özel sağlıklı yemek pişirme workshop'u da yer alacak. Helen Doron Winterland Garden Fest, Helen Doron Kemerburgaz Anaokulu ve Öğrenim Merkezi'nde gerçekleşecek.

Bilgi ve rezervasyon için: 0 212-279-90-74

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