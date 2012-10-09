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Trump Towers Mall ziyaretçilerini göklere çıkaracak!

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Trump Towers Mall ziyaretçilerini göklere çıkaracak!
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Çocuklar Planetarium’la gökyüzünü keşfe çıkacak.

“Aile Boyu Eğlence” nin bir numaralı adresi olan Trump Towers Mall, 01 – 14 Ekim 2012 tarihlerinde ziyaretçilerini gökyüzüne davet ediyor. Çocuk katında yer alacak Planetarium kubbesine gelen herkes, yıldızlara yaklaşmanın keyfine varıyor.

Özel bir projektör aracılığıyla gökyüzü simulasyonlarının bir kubbeye üç boyutlu görüntüleme sistemleriyle yansıtıldığı Planetarium’da, izleyenler, uzayın esrarlı dünyasında gezegenler arası bir yolculuğa çıkacak. Bir uzmanın anlatımıyla renklenen bu yolculuk, tüm çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim yaşatacak.

www.trumpistanbul.com.tr

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