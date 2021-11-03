Tork konvertörü nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Tork konvertörü arızası nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir

Her araçta ortak şekilde mutlaka tork konvertörü bulunmaktadır. Şanzıman ve aynı zamanda tekerlekler üzerinde önemli bir parça olarak ön plana çıkar. Bu şekilde ilgili yapıyı ve hareketi aktarma özelliği taşıdığını söylemek mümkün. Yaşanacak olası arızalar söz konusu olduğu vakit belirtileri takip etmek ve buna göre servis desteği almak çok önemlidir.

Tork Konvertörü Nedir?

Tork konvertörü özellikle tam otomatik araçlarda yer alan bir yapıdır. Aynı zamanda diğer bir isim ile Türkçe üzerinden dönüştürücü şeklinde ifade edilir. Döndürme kuvvetini anlık olarak katlama özelliğine sahip olması ile beraber, tekerlekler üzerinde önemli oranda güç aktarımı sağlamaktadır. Tork dönüştürücüleri olarak da bilinen bu yapılar, krank mili ve şanzıman ile beraber tekerlek üzerinden bağlantı noktasında görevlerini yerine getirir. Bu yönleri ile araçtaki en önemli parçalar ve yapılar içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

Tork Konvertörü Ne İşe Yarar?

Tork konvertörünün ne işe yaradığı ve araçlarda nasıl bir görev aldığı en merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Otomatik araçlar üzerinden krank milinin hareketini şanzımana ve oradan da tekerleği aktaran bir görevi bulunmaktadır. Genel olarak ise sıvı kaplin sistemini kullanan bir parça ya da yapı şeklinde ifade etmek mümkün. Bu şekilde krank mili üzerinden şanzıman ile beraber tekerlekleri önemli oranda güç aktarımı sağlamaktadır. Bu da aracın devir hızını artırmakta ve daha yüksek bir performans elde etme şansı sunuyor. O yüzden düzenli olarak herhangi bir arıza olmadan tork konvertörlü çalışması tam otomatik araçlarda önemli bir yere sahiptir.

Tork Konvertörü Nasıl Çalışır?

Etkin bir çalışma prensibi ile beraber tork konvertörü güç aktarımı noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Döndürme kuvvetini direkt olarak motora bağlı olan fan arasındaki şanzıman yağını değerlendirmek suretiyle türbine dönüştürmesi üzerinden çalışır. Bu bağlamda fan bölümü direkt olarak krank miline bağlıdır. Böylece motorun meydana getirdiği döndürme kuvveti ile beraber, bir mil vasıtasıyla fana aktarım gerçekleştirilir. Bu şekilde çalışma prensibi ile beraber krank mili ve şanzıman üzerinden tekerleklere doğru akış gösteren bir yapı sağlar. Böylece bu yapı üzerinden etkin çalışma prensibi eşliğinde önemli oranda kuvvet aktarımı gerçekleştirir.

Tork Konvertörü Arızası Nasıl Anlaşılır ve Belirtileri Nelerdir?

Otomatik şanzımanı üzerinden tork konvertörü üzerinde arıza gerçekleştiği vakit, öne çıkan birtakım belirtiler söz konusudur. Bu belirtileri anlamak ve takip etmek suretiyle, yaşanabilecek olası arıza üzerinden servis desteği elde edilebilir.

- Araç üzerinden titreme meydana gelir.

- Devir saatinde oynama ortaya çıkar.

- Yine çekiş saatinde düşüklüğü yaşanır.

- Strator arızası

- Tork içerisindeki yağ çalışmasının bozulması

- Araçla önemli oranda güç kaybı

Bu şekilde yukarıdaki gibi belli başlı bazı belirtiler ile beraber tork konvertörü üzerinden arıza yaşandığı anlaşılmaktadır.

Tork Konvertörü Arızası Karşısında Ne Yapılmalıdır?

Söz konusu tam otomatik araçlarda tork konvertörü arızası olduğu vakit, mutlaka uzman bir servis bünyesinde destek almak gerekir. Bu bağlamda yapılan incelemeler ile beraber bakım ve onarım ile değişim söz konusu olabilir. Tork konvertörü üzerinde meydana gelen arızanın şiddetine bağlı olarak servis üzerinden çalışmalar değişkenlik gösterir.