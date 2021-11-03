Tırnak eti yemekten nasıl kurtulurum? Tırnak eti yememek için ne yapılmalı, tırnak yanı etleri nasıl düzelir?

Tıptaki adı "onikofaji" olan tırnak yeme hastalığı önemli sorunların dışa yansıması olabileceğinden mutlaka vakit kaybetmeden bunun nedenine inilmeli ve sağlık kuruluşlarına başvurarak profesyonel yardım alınmalıdır.



Tırnak Eti Yemekten Nasıl Kurtulurum?



Tırnak eti yemek temelde psikolojiktir. Her yaşta insanda görülebilir fakat daha çok çocuk ve gençlerde görülür. Tırnak yemenin nedenleri bilinirse, bu nedenlerin çözümü yoluna gidilerek tırnak yemekten de kurtulmak mümkün olur. İşte tırnak yemenin psikolojik sebepleri:

Kişilerin yaşadığı gerilim, korku, üzüntü, öfke ve sıkıntı gibi duygular tırnak yeme hastalığına sebeptir.

Kişinin sosyal ve fiziksel çevresindeki ani değişimler, kişinin kendini güvensiz hissetmesine sebep olabilmektedir.

Kişi bu zor durumlarda tırnak yiyerek baş etmeye çalışmaktadır.

Çocuklarda tırnak yeme bir güvensizlik belirtisidir.

Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter bir baskı, çocuğun sürekli azarlanması, tırnak yemeye sebep olmaktadır.

Yeterli ilgi ve sevgi görememe gerginlik ve sıkıntı ile başa çıkamamak da tırnak yeme sebebidir.

Tırnak Eti Yememek İçin Ne Yapılmalıdır?



Kişiler tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için öncelikle onikofaji denilen bu hastalığın altında yatan nedenler araştırılarak ortadan kaldırılmalıdır. Bunun dışında kişilerin alacağı bazı önlemlerle de tırnak yemenin önüne geçilebilir. Bunlar:

Tırnaklar kısa kesilebilir.

Tırnaklara acı oje sürülebilir

Ayrıca düzenli manikür yaptırılması da tırnak yeme alışkanlığının önüne geçilmesinde faydalı olabilmektedir.

Elbette bilişsel ve davranışsal terapi yaklaşımları ile tırnak yeme hastalığı tedavi edilir.

Tırnak Yanı Etleri Nasıl Düzelir?



Tırnak yanı etlerinin düzeltilmesi için çok basit malzemelerle yapılacak bir yöntem şöyledir:

Evde varsa bitkisel yağ ile etler yumuşatılmalıdır.

Eğer bitkisel yağ yoksa elma sirkesi veya limon suyu da kullanılabilir.

Eller hazırlanmış suyun içerisinde 5-10 dakika bekletilir

Yumuşayan etler nazikçe bir tahta çubuk ile itilerek düzeltilir ve sonrasında el kremi ile kremlenerek işlem tamamlanır. Bu uygulama haftada bir kez yapılabilir.