Tipeez’ den İlk Türkçe iPad Oyunu

www.tipeez.com adlı gençlik sitesi Cadı Kazanı adlı oyununu iPad kullanıcıları ile buluşturdu. Sadece miniklere değil, her yaştan oyun tutkununa hitap eden Cadı Kazanı; iPad’e uygun ilk Türkçe HD oyun olma özelliğine sahip.

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Oyun, eğlenceli ve ilginç grafikleriyle dikkat çekiyor.

iPad, iPhone ve iPod’lara yüklenen oyun, eğlenceli grafiklerini HD görüntü kalitesiyle birleştiriyor. Cihaz üzerinde skor kaydetme özelliği ve sınırsız seviye seçeneğiyle Cadı Kazanı, her yaştan oyunseverin favorisi olacak.

Oyuncunun hız ve konsantrasyonunu test etme imkanı tanıyan Cadı Kazanı, Gorga Diyarı’nda geçiyor. Gorga adlı cadının sinsi yardımcısı Albert, yüzlerce yıllık büyü tarif kitabını kaybedince Gorga Diyarı bir sefalete sürükleniyor.

Oyunu oynayanlar, Gorga’nın favori karışımlarını hazırlaması için yaşlı büyücüye yardım ediyor. Karışım hazırlanırken tabaklar boşaldıkça doldurmak da gerekiyor. Gorga’nın sunduğu tarifler doğru bir şekilde ne kadar hızlı hazırlanırsa o kadar yüksek puan kazanılıyor.



Tipeez.com, yakın zamanda iki Türkçe oyunu daha oyunseverlerin beğenisine sunmayı planlıyor.