The Lifeco ile yaşam kalitenizi yükseltin

Türkiye’de well-being/well-aging alanında öncü, sağlıklı yaşama destek ve hastalıklardan korunma konularında hizmet veren ilk ve tek organizasyon.

The LifeCo Sağlıklı Yaşam Merkezi, Holistik (Bütüncül) yaklaşımı ile misafirlerinin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

The LifeCo “Mental Wellness” (Ruh, Beden ve Zihin Bütünlüğü) programları ile misafirlerine bilinçli farkındalık (Mindfulness, yaşadığımız anın içinde yargısızca kabullenerek var olabilme becerisinin geliştirilmesi), duygu regülasyonu (yaşanılan olayı daha net değerlendirme ve ihtiyaçları daha net görebilmeyi sağlayan yetkinliklerin kazandırılması), strese tolerans ve kişilerarası etkili iletişim yöntemlerini içeren bir haftalık kapsamlı program sunuyor. Alışkanlık kazanma çalışmalarından sabah egzersizlerine, workshoplardan ve eğitim seanslarına birbirinden etkili programlar içeren “Mental Wellness” programı kişinin kendi mutluluk, huzur potansiyellerini maksimuma çıkararak daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlıyor.

Phuket’ten sonra Türkiye’de bir ilk…

Ruh, beden ve zihin bütünlüğüne dair farkındalık seviyesini yükselterek, hayata dair yeni becerilerle bireylerin iç mutluluklarını geri kazanmasını sağlayan ve ilki Kasım ayında The LifeCo-Phuket’te yoğun katılım ile gerçekleşen program artık The LifeCo’nun Türkiye merkezlerinde de misafirleri ile buluşuyor.

Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan program;

• 25 Kasım – 1 Aralık The LifeCo Bodrum

• 3 Aralık – 9 Aralık The LifeCo Bodrum

• 23 Aralık – 29 Aralık The LifeCo Phuket

• 14 Aralık - 20 Ocak The LifeCo Antalya

merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

The LifeCo; misafirlerine daha zinde, daha enerjik ve daha kaliteli bir hayat yolculuğunda Ruh, Beden ve Zihin Bütünlüğü programları ile destek olurken bir yandan da misafirlerinin programın gelişiminde katkıda bulunmasına olanak sağlıyor. The LifeCo, bu programı ile misafirlere detoks ve sağlıklı beslenme programları ve tamamlayıcı well-aging terapilerine eşlik eden ve içeriğinde sağlıklı beslenme, zihinsel ve ruhsal denge esneklik ve çevre konusunda bilinçlendirici konuların bulunduğu 1 haftalık deneyimsel bir eğitim sunuyor.