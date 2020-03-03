Şura isminin anlamı nedir? Şura ne demek?
Şura ismi dilimize Arapçadan gelen bir isimdir. Genellikle Şura ismi hem erkek hem de kız çocukları için kullanılır. Şura ismi anlam olarak oldukça derin anlamlar ifade etmektedir. Çünkü Şura adı Kuran'da geçen bir isimdir. İşte Şura ismine ait tüm detayları sizler için hazırladık.
Şura ismi Kuran'da geçen bir isim olduğu için temelde 2 farklı anlama sahiptir.
İlk anlamı; büyük bir divan ya da meclis anlamına gelmektedir. Kuran'da geçen anlamı ise sure ismidir. Kuran-ı Kerim’de 38. ayet Şura Suresi olarak bilinir. Şura ismi de Kuran'da yer alan bir surenin adıdır. Bu nedenle dini bir isim olarak da bilinir.
Şura Ne Demek
Şura bilinen anlamı ile konsey, meclis ya da kurul anlamına gelmektedir. Eski dönemlerde özellikle divan toplantıları Şura toplantısı adıyla anılmaktaydı. Bu sebeple Şura adının bilinen ilk gerçek anlamı büyük bir kuruldur. Diğer anlam ise sure adı olarak geçer. Kuran-ı Kerim’de Şura Suresi 38. ayet içerisinde yer almaktadır. Buradan da Şura adı bir sure adı olarak açıklanır.
Şura ismi uniseks bir isim olduğu için kız ve erkek çocukları için tercih edilebilir. Şura adına sahip olan kimseler genellikle karakter olarak oldukça güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olurlar. Ayrıca bu isme sahip kişiler iş hayatlarında başarılı ve atılgan bir yapıdadır. Türkiye'de yeni yeni Şura adı kullanılmaya başlanmıştır. Her geçen gün artan bu isim Şura adının daha fazla araştırılmasını da sağlamaktadır.
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