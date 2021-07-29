Serpil isminin anlamı nedir? Serpil ne demek? Serpil adının özellikleri, analizi ve kökeni

Serpil adı Türkçe kökenli bir isim olmakla birlikte sadece kız çocukları için uygun bir isimdir. Serpil ismi büyü ve iyi geliş anlamlarına gelmektedir.

Serpil İsminin Anlamı Nedir? Serpil Ne Demek?

Türkiye’de son yıllarda ciddi talep gören isimlerden birisi de Serpil ismidir. Serpil isminin rengi pembedir. Serpil ismi iyi geliş, büyü ve güzelleş anlamlarına gelmektedir.

Serpil İsminin Özellikleri

Zorluklara göğüs gerer ve kendi doğrularından asla taviz vermez. Kendi başının çaresine bakabilir ve kimseden medet ummaz. Verecek olduğu kararlarda öncelikle aklına sonra ise kalbine güvenerek kararları verir.

Serpil İsminin Analizi

Serpil ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest bir kişiliğe sahiptir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verme konusunda oldukça zorlanır.

P: Her türlü ortamda özgüvenlidir. Bu özgüveni diğer kişilerin dikkatini çekmeyi başarır.

İ: Kırılgan ve bir o kadarda duygusal yapıya sahiptir.

L: Özellikle sanatsal yönden oldukça yetenekli kişiler arasında yer alır.

Serpil Adının Kökeni

Serpil adının kökeni Türkçedir.

Serpil İsminin Yanına Yakışan İsimler

Serpil isminin yanına yakışan kız isimleri; Sera, Seran, Serap, Seray, Serfinaz, Sercan.

Serpil isminin yanına yakışan erkek isimleri; Seralp, Serad, Serhan, Sercihan, Serdal, Serdar, Serazay, Serdarhan.

Serpil İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.