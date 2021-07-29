Seray isminin anlamı nedir? Seray ne demek? Seray adının özellikleri, analizi ve kökeni

Seray ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Seray ismi önde gelen anlamına gelmektedir. Öte yandan Seray ismi ay gibi güzel olanların başı demektir.

Seray İsminin Anlamı Nedir? Seray Ne Demek?

Ülkemizde Seray ismine sahip kişi sayısı ortalama 250 bin civarındadır. Seray ismi sadece kız çocukları için kullanılmakta ve ismin rengi pembedir. Seray isminin anlamı ay gibi güzel olanların başı ve ayrıca önde geleni demektir.

Seray İsminin Özellikleri

Çok sıcakkanlı ve oldukça samimidirler. Hayal kurmaktan hoşlanır ve hayal dünyasında kaybolurlar. Kendilerine olan inançları tamdır ancak bu inançları başlarını derde sokabilir.

Seray İsminin Analizi

Seray ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest kişiliğe sahiptir.

E: İçinde olduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapar.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verirken oldukça zorlanır.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

Y: Geçmişteki üzüntüleri sürekli yaşayabilen yapısı vardır.

Seray Adının Kökeni

Seray adının kökeni Türkçedir.

Seray İsminin Yanına Yakışan İsimler

Seray isminin yanına yakışan kız isimleri; Sera, Serap, Seran, Serfinaz, Sercan.

Seray isminin yanına yakışan erkek isimleri; Serhan, Serad, Seralp, Serbay, Sercan, Serdal, Serdar, Serdarhan.

Seray İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.