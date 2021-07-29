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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:16 | Son Güncelleme:

Serap isminin anlamı nedir? Serap ne demek? Serap adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Serap isminin anlamı nedir? Serap ne demek? Serap adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Arapçadan geçen Serap isminin sözlük anlamı hayal ve yanılsamadır. Çölde, su zannedilen yansımalara serap denir. Tasavvufta bu kelime ahiret hayatı anlamında kullanılmıştır. Serap isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 90 bin kişi Serap ismini taşıyor.

 Serap İsminin Anlamı Nedir? Serap Ne Demek?

 Serap isminin üç farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Çölde aşırı sıcaktan ve yorgunluktan dolayı görünen hayal, göz yanılgısı.

 İkinci anlamı: Hayal gücü, düş, rüya

 Üçüncü anlamı: Yüzü ay ışığı kadar parlak ve asude olan

 Serap İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 3

 Sembol rengi: Pembe

 Serap İsminin Analizi

 Harf analizine göre Serap isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- İçine kapanıktır. Çok az kişiyle özel şeylerini paylaşır.

 2- Özgürlüğüne düşkündür. Baskıdan hoşlanmaz.

 3- Yeniliklere açıktır.

 4- Başkalarının fikirlerini önemser.

 5- İnatçı ve bencil insanlarla vakti geçirmeyi sevmez.

 Serap Adının Kökeni

16. yüzyılda literatüre giren Serap ismi Arapça kökenlidir.

 Serap İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Sevtap

 2- Rüya

 3- Hülya

 4- Afitap

 5- Su

 6- Leyla

 7- Buse

 8- Banu

 Serap İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Serap ismi Kuran'ı Kerim'in 24. suresi olan Nur Suresinde geçmektedir. Nur Suresinin 39. ayetinde Allah'ı, peygamberleri ve ahiret gününü inkar edenlerin dünyada yaptıkları, serapa benzetilir.

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