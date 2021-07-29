Serap isminin anlamı nedir? Serap ne demek? Serap adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 90 bin kişi Serap ismini taşıyor.

Serap İsminin Anlamı Nedir? Serap Ne Demek?

Serap isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Çölde aşırı sıcaktan ve yorgunluktan dolayı görünen hayal, göz yanılgısı.

İkinci anlamı: Hayal gücü, düş, rüya

Üçüncü anlamı: Yüzü ay ışığı kadar parlak ve asude olan

Serap İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 3

Sembol rengi: Pembe

Serap İsminin Analizi

Harf analizine göre Serap isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İçine kapanıktır. Çok az kişiyle özel şeylerini paylaşır.

2- Özgürlüğüne düşkündür. Baskıdan hoşlanmaz.

3- Yeniliklere açıktır.

4- Başkalarının fikirlerini önemser.

5- İnatçı ve bencil insanlarla vakti geçirmeyi sevmez.

Serap Adının Kökeni

16. yüzyılda literatüre giren Serap ismi Arapça kökenlidir.

Serap İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Sevtap

2- Rüya

3- Hülya

4- Afitap

5- Su

6- Leyla

7- Buse

8- Banu

Serap İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Serap ismi Kuran'ı Kerim'in 24. suresi olan Nur Suresinde geçmektedir. Nur Suresinin 39. ayetinde Allah'ı, peygamberleri ve ahiret gününü inkar edenlerin dünyada yaptıkları, serapa benzetilir.