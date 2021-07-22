Semi isminin anlamı nedir? Semi ne demek? Semi adının özellikleri, analizi ve kökeni
Sem kökünden türetilmiş olan Semi ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Sem işitmek anlamına gelirken Semi de duyan, işiten, bilen gibi anlamlara gelir. Allah'ın isimlerinden biri olan Semi, genellikle, '' her şeyi gören'' anlamındaki Basar ismiyle birlikte kullanılır. Semi isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Semi ismini ülkemizde yaklaşık 4 bin kişi kullanmaktadır.
Semi İsminin Anlamı Nedir? Semi Ne Demek?
Semi isminin iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Her şeyi duyan
İkinci Anlamı: Her şeyden haberdar olan
Semi İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 1
Renk sembolü: Beyaz
Semi İsminin Analizi
Harf analizine göre Semi isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- İnsanların kendi aralarında gizli gizli fısıltıyla söylediklerini bile duyar.
2- Her şeyi ilmiyle çepeçevre kuşatan anlamına gelen Alim sıfatıyla birlikte kullanılır.
Semi Adının Kökeni
Allah'ın sıfatlarından biri olan Semi ismi Arapça kökenlidir.
Semi İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Ali
2- Serdar
3- Alim
4- Sami
5- Veli
6- Kenan
7- Kamil
8- Yılmaz
9- Engin
10- Semih
Semi İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Semi ismi Al-i İmran, Nisa, Bakara ve En'am başta olmak üzere birçok surede geçmektedir.
Nis Suresinin 134. ayetinde Allah'ın her şeyi hakkıyla işitip bildiğinden bahsedilir. Bakara Suresinin 127. ayetinde ise Hz. İbrahim Allah'a ''sen her şeyi duyan ve bilensin'' diye dua eder.