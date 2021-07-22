Semi isminin anlamı nedir? Semi ne demek? Semi adının özellikleri, analizi ve kökeni

Semi ismini ülkemizde yaklaşık 4 bin kişi kullanmaktadır.

Semi İsminin Anlamı Nedir? Semi Ne Demek?

Semi isminin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Her şeyi duyan

İkinci Anlamı: Her şeyden haberdar olan

Semi İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 1

Renk sembolü: Beyaz

Semi İsminin Analizi

Harf analizine göre Semi isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İnsanların kendi aralarında gizli gizli fısıltıyla söylediklerini bile duyar.

2- Her şeyi ilmiyle çepeçevre kuşatan anlamına gelen Alim sıfatıyla birlikte kullanılır.

Semi Adının Kökeni

Allah'ın sıfatlarından biri olan Semi ismi Arapça kökenlidir.

Semi İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ali

2- Serdar

3- Alim

4- Sami

5- Veli

6- Kenan

7- Kamil

8- Yılmaz

9- Engin

10- Semih

Semi İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Semi ismi Al-i İmran, Nisa, Bakara ve En'am başta olmak üzere birçok surede geçmektedir.

Nis Suresinin 134. ayetinde Allah'ın her şeyi hakkıyla işitip bildiğinden bahsedilir. Bakara Suresinin 127. ayetinde ise Hz. İbrahim Allah'a ''sen her şeyi duyan ve bilensin'' diye dua eder.