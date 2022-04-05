Semaver nasıl yakılır? Semaveri patlatmak ve temizlemek için yapılacaklar

Semaver; bir tür musluğu olan çaydanlıktır. Elektrik veya kömür ile çalışanı mevcuttur.

Semaver Nasıl Yakılır?

Semaverin genellikle iki ürü bulunmaktadır. Bu semaverlerin ateşleri farklı yerlerden yakılmaktadır. Odunlu semaverlerin ateşi gövdenin alt kısmından yakılır. Kömürlü semaverler ise semaverin üst kısmı yani bacasından yakılır.

Odunlu semaver yani gövdenin alt kısmından yakılan semaver; sobalar gibidir. Kolay bir şekilde yakılabilmektedir. Ateş için gövdenin alt bölümünde bir kapak bulunmaktadır. Bu kapağın içinde olan odacık içine tutuşturmak için gerekli olan malzemeler koyulur. Bu malzemelerin üzerine de odunlar koyulur. Alt kısımdan ateş yakılır. Bu semaverin yakılması hızlı ve kolaydır.

Kömürlü semaver yani bacadan yakılan semaver de durum biraz daha farklıdır. Bu semaverin tutuşması biraz daha zorludur. Bu semaver başarılı bir şekilde yakıldığı zaman diğer semaverlere göre su daha hızlı bir şekilde kaynar.

Odunlu Semaver:

Semaverin içine ilk önce su koyulması gerekmektedir. Semaverin kapağından kağıt veya çıra koymalısınız. Bu malzemelerin üzerine de odun parçalarını kubbe şeklinde dizmelisiniz. Daha sonra ateşi tutuşturmanız gerekmektedir. Ateş iyice tutuştuktan sonra üzerine kömür koyabilirsiniz.

Kömürlü Semaver:

Bu semaver için ilk önce içerisine suyun koyulması gerekmektedir. Alt bölümde yer alan hava bölümünde iyice açık olması lazımdır. Bu semaveri yakmak için kullanacağınız malzemeler bacasından gönderilmelidir. İçeriye gönderilen ateş tutuştuktan sonra odun parçalarını bacayı tıkamayacak şekilde atılması gerekmektedir. Bir çubuk yardımı ile parçaları aşağı doğru ittirerek bacanın önünü açabilirsiniz. İçeride olan ateş güçlendikten sonra tahtalar tutuşup köz haline geldikten sonra yavaş bir şekilde kömürün atılması gerekmektedir.

Semaver Nasıl Temizlenir?

Semaverin temizlenmesi çok önemlidir. Temizlenme işlemine başlamadan önce semaverin içinde bulunan ateşin iyice sönmesi gerekmektedir veya ateşi kendinizde söndürebilirsiniz. Alttan yakılan semaverlerin ateşi söndükten sonra kazan bölümünün ayrılması gerekmektedir. İçerisinde bulunan su boşaltıldıktan sonra diğer bölümde olan külünde dökülmesi gerekmektedir. Bacadan yakılan semaver de ise bacasından bir şiş yardımı ile küllerin aşağı bölüme dökülmesi sağlanmalıdır. Daha sonradan bu dökülen küllerin dökülmesi gerekmektedir.

Semaver Yakmanın İpuçları

Kullandığınız hangi semaver olursa olsun malzemelerin bacayı kapatmaması gerekmektedir. Bacanın kapanması demek ateşin yanmayacağı anlamına gelmektedir. Çok fazla da duman çıkacaktır. Bacanın içerisine bir çubuk sokarak yol açabilirsiniz.

Semaverin ateşinin daha hızlı yanması için çıra kullanabilirsiniz veya yanması kolay kolay ürünlerden kullanabilirsiniz.

Semaverin ateşinin daha kuvvetli olması için hava girişi bölümüne hava yelleyebilirsiniz. Bu yelleme işlemi ile içeriye daha fazla hava girişi sağlayacak ve ateş daha çabuk güçlenecektir.

Semaverde uzun baca kullanmak havanın çekim kuvvetini artıracaktır. Bu sayede ateş daha hızlı yanacaktır. Semaver bacasının uzun olması avantajlıdır. Bu baca uzunluğu semaverin odası ile uyumlu bir boyutta olması gerekmektedir.

Üst kısımdan yakılan semaverler genellikle kafe veya restoranlarda tercih edilmektedir. Bu semaverler suyu daha hızlı şekilde ısıtmaktadır. Bu tip semaveri yakabilmek için hazır olan köz parçaları bacadan içeri atılır ise yanma olayı daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

Semaverin içi kesinlikle susuz kalmamalıdır. Suyun azalması durumunda suyun tekrar eklenmesi gerekmektedir.

Semaver içerisinde demlenen çay hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Hızlı bir şekilde demlendiği için çayın uzun süre beklemesi çayın tadını kötü yapacaktır.