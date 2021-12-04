Sedef hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Sedef hastalığı belirtileri ve çeşitleri

Sedef hastalığı genellikle erken erişkinlik döneminde ortaya çıkar. Çoğu insan için sadece birkaç alanı etkiler. Şiddetli vakalarda, sedef hastalığı vücudun büyük kısımlarını kaplayabilir. Yamalar iyileşebilir ve daha sonra bir kişinin hayatı boyunca geri gelebilir. Peki sedef hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri nelerdir, neden olur? İşte sedef hastalığı çeşitleri de dahil olmak üzere tüm merak edilenler...

Sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığı, çoğunlukla dizler, dirsekler, gövde ve kafa derisinde kırmızı, kaşıntılı pullu lekelere neden olan bir deri hastalığıdır.

Sedef hastalığı belirti ve semptomları kişiden kişiye değişebilir. Yaygın belirti ve semptomlar şunları içerir:

Deride kalın, gümüşi pullarla kaplı kırmızı lekeler

Kanayan veya kaşınabilen kuru, çatlamış cilt

Kaşıntı, yanma veya ağrı hissi

Kalınlaşmış, çukurlu veya çıkıntılı tırnaklar

Şişmiş ve sert eklemler

Sedef hastalığı bulaşıcı mı?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden 10 kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt hastalığıdır. Bu, cildin beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler halinde birikmesine neden olur. Her yerde büyüyebilirler, ancak çoğu kafa derisinde, dirseklerde, dizlerde ve sırtın alt kısmında görülür. Sedef hastalığı insandan insana geçemez. Bazen aynı ailenin üyeleri arasında olur.

Sedef hastalığı neden olur?

Sedef hastalığının, cildin normal oranlardan daha hızlı yenilenmesine neden olan bir bağışıklık sistemi sorunu olduğu düşünülmektedir. Plak sedef hastalığı olarak bilinen en yaygın sedef hastalığında, hücrelerin bu hızlı dönüşümü, pullara ve kırmızı lekelere neden olur.

Bağışıklık sisteminin arızalanmasına neyin sebep olduğu tam olarak belli değil. Araştırmacılar hem genetik hem de çevresel faktörlerin rol oynadığına inanıyor. Durum bulaşıcı değildir.

Sedef hastalığı çeşitleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sedef hastalığı türleri vardır:

Plak sedef hastalığı: En yaygın şekli olan plak sedef hastalığı, gümüşi pullarla kaplı kuru, kabarık, kırmızı deri lekelerine (lezyonlarına) neden olur. Plaklar kaşıntılı veya hassas olabilir ve çok az veya çok olabilir. Genellikle dirseklerde, dizlerde, belde ve kafa derisinde görülürler.

Tırnak sedef hastalığı: Sedef hastalığı, tırnakları ve ayak tırnaklarını etkileyerek çukurlaşmaya, anormal tırnak büyümesine ve renk bozulmasına neden olabilir. Psoriatik tırnaklar gevşeyebilir ve tırnak yatağından ayrılabilir (onikoliz). Şiddetli vakalar tırnağın parçalanmasına neden olabilir.

Guttat sedef hastalığı: Bu tip öncelikle genç yetişkinleri ve çocukları etkiler. Genellikle boğaz ağrısı gibi bakteriyel bir enfeksiyon tarafından tetiklenir. Gövde, kollar veya bacaklarda küçük, damla şeklinde, ölçeklenen lezyonlarla işaretlenir.

Ters sedef hastalığı: Bu tür, esas olarak kasık, kalça ve göğüslerin deri kıvrımlarını etkiler. Ters sedef hastalığı, sürtünme ve terleme ile kötüleşen pürüzsüz kırmızı cilt lekelerine neden olur. Mantar enfeksiyonları bu tip sedef hastalığını tetikleyebilir.

Püstüler sedef hastalığı: Sedef hastalığının bu nadir formu, yaygın yamalar (jeneralize püstüler sedef hastalığı) veya avuç içi veya ayak tabanlarında daha küçük alanlarda ortaya çıkan, açıkça tanımlanmış irin dolu lezyonlara neden olur.

Eritrodermik sedef hastalığı: Sedef hastalığının en az görülen türü olan eritrodermik sedef hastalığı, tüm vücudunuzu yoğun şekilde kaşınabilen veya yanabilen kırmızı, soyulan bir döküntü ile kaplayabilir.

Psoriatik artrit: Psoriatik artrit, artrit için tipik olan şişmiş, ağrılı eklemlere neden olur. Bazen eklem semptomları, sedef hastalığının ilk veya tek semptomu veya belirtisidir. Ve bazen sadece tırnak değişiklikleri görülür. Semptomlar hafif ila şiddetli arasında değişir ve psoriatik artrit herhangi bir eklemi etkileyebilir. En ciddi vakalarda kalıcı eklem hasarına yol açabilen sertliğe ve ilerleyici eklem hasarına neden olabilir.

Sedef hastalığı hangi hastalıklara yol açar?

Sedef hastalığınız varsa, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer koşulları geliştirme riskiniz daha yüksektir: