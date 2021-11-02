Samsung Bulaşık Makinesi 4C Hatası Ve Arızası Nedir, Nasıl Giderilir? 4C Hatası Çözümü

Samsung bulaşık makinelerinin ekranında 4c hata kodunu görmüşseniz, makinenizin su almasında bir sorun olduğunu anlayabilirsiniz. Bu nedenle de genellikle suyun dökülme sesini duyamayabilirsiniz.

Samsung Bulaşık Makinesi 4C Hatası ve Arızası Nedir?

Samsung bulaşık makinesinde sık karşılaşılan hata kodları arasında yer alan 4C hata kodu, yıkama ya da durulama sırasında ortaya çıkabilir. Bu sorun, makinenin yeteri kadar su alamamasından kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bazı bulaşık makinelerinde bu sorun 4C hata kodu ile değil de 4E hata kodu ile de gösterilebilir.

Samsung Bulaşık Makinesi 4C Hatası ve Arızası Nasıl Giderilir?

Samsung bulaşık makinesinde 4C hata kodunun çıkmasının pek çok nedeni olabilir. Bu gibi durumlarda makineye su sağlayan musluğun sıkılığını kontrol etmeniz gerekir. Su kaçağı, bu hatanın görülmesinin en önemli nedenleri arasında yer alır. Aynı zamanda makinenin hortumundan beslendiği su basıncını kontrol etmeniz gerekir. Su basıncının güçlü olduğunu düşünüyorsanız filtrenin tıkalı olması da bu arızanın ortaya çıkmasına neden olabilir.

4C Hatası Çözümü

Samsung bulaşık makinenizde 4C hata kodunu gördüğünüz zaman hatanın ortadan kaldırılabilmesi için şu adımları takip etmeniz gerekir;

Dairenin soğuk su alıp almadığını kontrol etmeniz gerekir.

Makinenizin enerjisini kesmeniz gerekir.

Tahliye hortumunun bağlantısının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Doldurma hortumundan gelen su basıncını kontrol etmeniz gerekir.

Hata yeniden ortaya çıkarsa yetkili servisle görüşmeniz gerekir.