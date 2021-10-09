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Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.10.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Sağlık ocakları cumartesi ve pazar günleri açık mı? İşte sağlık ocakları çalışma saatleri 2021

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Sağlık ocakları cumartesi ve pazar günleri açık mı? İşte sağlık ocakları çalışma saatleri 2021

Hafta sonu aile hekimine başvurmak isteyen vatandaşlar sağlık ocakları cumartesi günleri açık mı merak ediyorlar. Her bireyin kayıtlı olduğu ikamet adresine bağlı sağlık ocaklarından yardım alması söz konusuyken, ilaç yazdırmak ya da çeşitli nedenlerde cumartesi ve pazar günleri aile hekimine görünmek durumunda olan kişiler için, sağlık ocakları çalışma saatleri detayları haberimizde…

Ülke genelinde sağlık ocakları, bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri sunan bir merkez olarak biliniyor. Pandemi nedeniyle pek çok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde farklılık görünmesi sebebiyle sağlık ocaklarının cumartesi ve pazar günleri hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, sağlık ocakları cumartesi günleri açık mı? İşte sağlık ocakları çalışma saatleri 2021.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SAĞLIK OCAKLARI CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SATLERİ 2021

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

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