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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock/ Ingimage
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Saç kremi ile yapabileceklerinizi öğrenince şaşıracaksınız

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Saç kremi ile yapabileceklerinizi öğrenince şaşıracaksınız
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Derya Baykal, saç bakım kremi ile yapabileceğiniz harika fikirler veriyor. Makyajınızı temizleyebilir, metalleri ilk günkü hale getirebilirsiniz. İşte saç kremi ile yapılabilecekler...

Makyaj temizleyiciniz bittiğinde saç kremi imdadınıza koşabilir. Bir pamuğa sürüp, yüzünüze uygulayacağınız hafif baskılarla makyajınızı silebilirsiniz. Sonrasında da güzelce durulamanız yeterli olacaktır.

Deri ayakkabılar parlaklığını yitirdiğinde pek çoğumuz giymeyi bırakırız. Artık parlaklığını kaybetmemesi için harika bir yöntem var. Bir pamuğu üzerine saç kremi koyun ve deri ayakkabınızı güzelce silin. İlk günkü parlaklığına dönecektir. Sadece ayakkabı değil, deri çantalara da bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir saç kremiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayakkabıları boyamak veya tadilata vermekten çok daha ucuz bir yöntemdir.

Montların, pantolonun, elbisenin, çantanın fermuarı tutukluk yapıp açılmadığında yine saç kremi kullanabilirsiniz. Tam fermuar yerlerine incecik kremden sürün ve hızlıca kaydığını göreceksiniz.

Saç kremi ile yapabileceklerinizi öğrenince şaşıracaksınız

Metallerde oluşan kararmalar kötü bir görünüm oluşturur. Bu metaller lavabo giderleri, musluklar olabilir. Bunları da saç kremiyle iyice ovun ve farkı görün. Neredeyse ayna gibi olacaktır. Bu yöntemi metal su ısıtıcılarında da uygulayabilirsiniz.

Parmağınızda çıkmayan yüzükler tam bir felakettir. Yine saç kremini alıp parmağınıza ve yüzüğün etrafına sürün. Yüzük tek seferde kolaylıkla çıkacaktır.

 

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