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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 03.11.2021 - 01:05 | Son Güncelleme:

S ile başlayan kız isimleri nelerdir? S harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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S ile başlayan kız isimleri nelerdir? S harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

R harfinden sonra Ş harfinden önce gelen S, alfabemizin 22. harfidir. Selim, Suat ve Salim, S ile başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi S olan ve yaygın olarak kullanılan kız isimleri ise Sinem ve Seda'dır. S harfi ile başlayan kız isimleri nelerdir detayları ile derledik.

İlk harfi S olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler şekilde sıralanabilir: 1- Sam 2- Samuel 3- Sandra 4- Scarlett 5- Simon 6- Sean

S Harfiyle Başlayan Kız İsimleri

 1- Selin

 2- Seda

 3- Selda

 4- Sema

 5- Sevgi

 6- Suzan

 7- Sinem

 8- Sumru

 9- Süveyda

 10- Saliha

 11- Selvi

 12- Semra

 13- Sude

 14- Sevda

 S Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

 1- Selin

 Sel kökünden türetilmiş olan Selin ismi Öz Türkçedir. Selin ismi, hem coşkun akan nehir hem de bolluk, bereket anlamına gelir.

 2- Seda

 Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''Sada'' şeklinde geçen Sefa ismi, ses ve fısıltı manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 35 bin kişi bu ismi taşıyor.

 3- Selda:

 Selin ile yakın anlamlı olan Selda ismi, hem ırmak hem de söğüt anlamına gelir.

 4- Sema:

 Genellikle Nur ismiyle birlikte kullanılan Sema ismi, gökyüzü demektir.

 5- Sevgi:

 ''Sevmek'' fiilinin isim hali olan Sevgi, birine karşı duyulan derin bağlılık anlamına gelir. 2021 verilerine göre Türkiye'de bu ismi yaklaşık 12 bin kişi kullanıyor.

 6- Suzan:

 Dilimize Farsçadan geçen Suzan isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Sevdaya tutulmuş, karasevdalı, aşık

 İkinci Anlamı: Heyecanlı, duygulu, coşkulu kimse

 7- Sinem:

 Sinem ismi kalp manasına gelen ''Sine'' kelimesinden türetilmiştir ve ''Kalbim'' manasına gelir.

 8- Sumru:

 Sumru ismi, bir şeyin en üst noktası, en yüksek mertebe anlamına gelir.

 9- Süveyda:

 Tasavvuftaki en önemli kavramlardan biri olan Süveyda isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Kalpteki siyah nokta, gizli günah

 İkinci Anlamı: Kalbin en derinliklerinde gizli olan, sır

 10- Saliha:

 Salih isminin müennes şekli olan Saliha, günahlardan sakınan, zamanının çoğunu ibadet ve zikir ile geçiren, mümin kadın manasına gelir.

 11- Selvi:

 Selvi isminin sözlük anlamı uzun boyludur

 12- Semra:

 Esmer kelimesinden türetilmiş olan Semra, esmer ve güzel kadın demektir.

 13- Sude:

 Arapça kökenli bir isim olan Sude, boyanmış, hazırlanmış ve güzelleştirilmiş anlamına gelir.

 14- Sevda:

 Esved kelimesinden türetilmiş olan Sevda ismi, hem siyah hem de aşk manasına gelir.

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