S ile başlayan kız isimleri nelerdir? S harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi S olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler şekilde sıralanabilir: 1- Sam 2- Samuel 3- Sandra 4- Scarlett 5- Simon 6- Sean

S Harfiyle Başlayan Kız İsimleri

1- Selin

2- Seda

3- Selda

4- Sema

5- Sevgi

6- Suzan

7- Sinem

8- Sumru

9- Süveyda

10- Saliha

11- Selvi

12- Semra

13- Sude

14- Sevda

S Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Selin

Sel kökünden türetilmiş olan Selin ismi Öz Türkçedir. Selin ismi, hem coşkun akan nehir hem de bolluk, bereket anlamına gelir.

2- Seda

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''Sada'' şeklinde geçen Sefa ismi, ses ve fısıltı manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 35 bin kişi bu ismi taşıyor.

3- Selda:

Selin ile yakın anlamlı olan Selda ismi, hem ırmak hem de söğüt anlamına gelir.

4- Sema:

Genellikle Nur ismiyle birlikte kullanılan Sema ismi, gökyüzü demektir.

5- Sevgi:

''Sevmek'' fiilinin isim hali olan Sevgi, birine karşı duyulan derin bağlılık anlamına gelir. 2021 verilerine göre Türkiye'de bu ismi yaklaşık 12 bin kişi kullanıyor.

6- Suzan:

Dilimize Farsçadan geçen Suzan isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Sevdaya tutulmuş, karasevdalı, aşık

İkinci Anlamı: Heyecanlı, duygulu, coşkulu kimse

7- Sinem:

Sinem ismi kalp manasına gelen ''Sine'' kelimesinden türetilmiştir ve ''Kalbim'' manasına gelir.

8- Sumru:

Sumru ismi, bir şeyin en üst noktası, en yüksek mertebe anlamına gelir.

9- Süveyda:

Tasavvuftaki en önemli kavramlardan biri olan Süveyda isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kalpteki siyah nokta, gizli günah

İkinci Anlamı: Kalbin en derinliklerinde gizli olan, sır

10- Saliha:

Salih isminin müennes şekli olan Saliha, günahlardan sakınan, zamanının çoğunu ibadet ve zikir ile geçiren, mümin kadın manasına gelir.

11- Selvi:

Selvi isminin sözlük anlamı uzun boyludur

12- Semra:

Esmer kelimesinden türetilmiş olan Semra, esmer ve güzel kadın demektir.

13- Sude:

Arapça kökenli bir isim olan Sude, boyanmış, hazırlanmış ve güzelleştirilmiş anlamına gelir.

14- Sevda:

Esved kelimesinden türetilmiş olan Sevda ismi, hem siyah hem de aşk manasına gelir.