S ile başlayan kız isimleri nelerdir? S harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
R harfinden sonra Ş harfinden önce gelen S, alfabemizin 22. harfidir. Selim, Suat ve Salim, S ile başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi S olan ve yaygın olarak kullanılan kız isimleri ise Sinem ve Seda'dır. S harfi ile başlayan kız isimleri nelerdir detayları ile derledik.
İlk harfi S olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler şekilde sıralanabilir: 1- Sam 2- Samuel 3- Sandra 4- Scarlett 5- Simon 6- Sean
S Harfiyle Başlayan Kız İsimleri
1- Selin
2- Seda
3- Selda
4- Sema
5- Sevgi
6- Suzan
7- Sinem
8- Sumru
9- Süveyda
10- Saliha
11- Selvi
12- Semra
13- Sude
14- Sevda
S Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları
1- Selin
Sel kökünden türetilmiş olan Selin ismi Öz Türkçedir. Selin ismi, hem coşkun akan nehir hem de bolluk, bereket anlamına gelir.
2- Seda
Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''Sada'' şeklinde geçen Sefa ismi, ses ve fısıltı manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 35 bin kişi bu ismi taşıyor.
3- Selda:
Selin ile yakın anlamlı olan Selda ismi, hem ırmak hem de söğüt anlamına gelir.
4- Sema:
Genellikle Nur ismiyle birlikte kullanılan Sema ismi, gökyüzü demektir.
5- Sevgi:
''Sevmek'' fiilinin isim hali olan Sevgi, birine karşı duyulan derin bağlılık anlamına gelir. 2021 verilerine göre Türkiye'de bu ismi yaklaşık 12 bin kişi kullanıyor.
6- Suzan:
Dilimize Farsçadan geçen Suzan isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Sevdaya tutulmuş, karasevdalı, aşık
İkinci Anlamı: Heyecanlı, duygulu, coşkulu kimse
7- Sinem:
Sinem ismi kalp manasına gelen ''Sine'' kelimesinden türetilmiştir ve ''Kalbim'' manasına gelir.
8- Sumru:
Sumru ismi, bir şeyin en üst noktası, en yüksek mertebe anlamına gelir.
9- Süveyda:
Tasavvuftaki en önemli kavramlardan biri olan Süveyda isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Kalpteki siyah nokta, gizli günah
İkinci Anlamı: Kalbin en derinliklerinde gizli olan, sır
10- Saliha:
Salih isminin müennes şekli olan Saliha, günahlardan sakınan, zamanının çoğunu ibadet ve zikir ile geçiren, mümin kadın manasına gelir.
11- Selvi:
Selvi isminin sözlük anlamı uzun boyludur
12- Semra:
Esmer kelimesinden türetilmiş olan Semra, esmer ve güzel kadın demektir.
13- Sude:
Arapça kökenli bir isim olan Sude, boyanmış, hazırlanmış ve güzelleştirilmiş anlamına gelir.
14- Sevda:
Esved kelimesinden türetilmiş olan Sevda ismi, hem siyah hem de aşk manasına gelir.