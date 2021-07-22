Rüya isminin anlamı nedir? Rüya ne demek? Rüya adının özellikleri, analizi ve kökeni

Rüya ismi Arapça kökenli bir isimdir. Rüya ismi sadece kız çocukları için uygundur. Rüya isminin düş, hayal ve umut şeklinde 3 farklı anlamı yer alıyor.

Rüya İsminin Anlamı Nedir? Rüya Ne Demek?

Türkiye’de Rüya ismine sahip ortalama kişi sayısı 400 binden fazladır. Rüya ismini rengi pembedir. Rüya ismi düş, hayal ve umut demektir.

Rüya İsminin Özellikleri

Tam bir aşk ve sevgi insanıdır. Naifliği ve sempatisiyle çevresindeki diğer insanların her zaman takdirini kazanmayı başarmıştır. İnsanlar ile içli dışlı olmayı sevse de haz etmediği kişiler ile aynı ortamda bulunmak istemez.

Rüya İsminin Analizi

Rüya ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar vermekte zorlanır.

Ü: Durağan bir yapıya sahiptir. İşlerini acele etmeden yapmayı sever.

Y: Geçmişteki üzüntüleri sürekli yaşar. Kinci bir yapıya sahiptir.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

Rüya Adının Kökeni

Rüya adının kökeni Arapçadır.

Rüya İsminin Yanın Yakışan İsimler

Rüya isminin yanına yakışan kız isimleri; Liya, Asya, Dalya, Fulya, Derya, Haya, Füreyya, Oya.

Rüya isminin yanına yakışan erkek isimleri; Ziya, Yahya, Zekeriya, Evliya, Kaya, Kâhya.

Rüya İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.