Rus Kız İsimleri - En İyi Popüler, Modern Ve Klasik Rus Kadın İsimleri İle Anlamları

Rusya'da, verilen adlar genellikle birçok farklı varyasyonla değiştirilir. Yani adınız Sofia ise, arkadaşlarınız arasında Sonya, Sofyushka, Sofiyanka, Sofka veya Soka olarak biliniyor olabilirsiniz.

Rus Kız İsimleri

Bir kişinin ailesi, Rusya'daki bireyler için en yüksek öneme sahiptir. Akrabaların genellikle çok yakın ilişkileri vardır ve birbirlerine bağımlı yaşarlar. Geniş aile üyeleri de insanların yaşamları ve hane halkının desteği ile çok ilgilidir. Büyükanne ve büyükbabalar çocuk yetiştirmede büyük rol oynar ve belki de çekirdek aile ile yaşayabilirler. Yaşlılar toplumda çok saygın bir konuma sahiptir ve genellikle hanede en fazla otoriteye sahiptir. Genel olarak çocuklara da onların isimleri verilir.

Ortak Rus hane dinamiğinde, genellikle her iki ebeveyn de çalışır; Çocuklara bakmak ve ev işlerini yapmak erkeğinkinden daha yaygın olarak kadının işidir. Ancak birçok modern Rus ailesinin alternatif dinamikleri vardır. Düşük sosyoekonomik geçmişe sahip bazı aileler, tüm üyelerin ekonomik güvenceye sahip olması için varlıklarını birleştirebilir. Tipik olarak, büyükanne ve büyükbaba çekirdek aile ile yaşıyorsa, emekli maaşları aile bütçesine katkıda bulunur.

Kadınlar Rusya'da okumak ve çalışmak için eşit haklara sahiptir. Komünist rejim, kadınları güçlendirmeye ve cinsiyet eşitliğini artırmaya çalışsa da bunu başaramaz. Rus kültürü genellikle kadınlık ve erkeklik hakkında çok güçlü kavramlara sahiptir. Çiftler genellikle sosyal çevreler aracılığıyla birbirleriyle tanışırlar. Çoğu Rus, 20'li yaşlarının başında, genellikle üniversiteden ayrıldıktan sonraki ilk yıllarda evlenir. Uzun süre bekar olmak genellikle biraz aşağılayıcı olarak kabul edilir. Daha sonra hemen çocuk sahibi olurlar ve çocuklarının isimlerini aile üyelerinden seçerler.

En İyi Popüler Rus Kadın İsimleri İle Anlamları

Sofya – София: Tüm Avrupa'da yaygın bir isim olan Sofia, 'bilgelik' anlamına geliyor.

Anastasia – Анастасия: Güzel ve belirgin bir Rus kız bebek adı olan Anastasia, aslında Yunan kökenlidir. 'Diriliş' demektir.

Anna – Анна: Anna Karenina, muhtemelen en ünlü Rus edebi karakteridir. Adı 'lütuf' veya 'iyilik' anlamına gelir.

Elizabeth – Елизавета: Avrupa'ya ve ötesine yayılmış bir İncil adı olan Elizabeth, en yaygın Rus kadın isimlerinden biridir.

Victoria – Виктория: Küçük kızınız Victoria'yı arayın ve o her zaman kazanan olacak. Adı, elbette, 'zafer' anlamına gelir.

Daria – Дарья, Дария: Alfabemizdeki orijinal Kiril alfabesindeki farklılıkları gösteremiyoruz, ancak Daria'nın iki versiyonu var. Henüz ABD'de popüler olmamış bir Rus ismi.

Polina – Полина: Polina'nın kökleri Yunan güneş, müzik ve şiir tanrısı Apollon'a kadar uzanır.

Varvara – Варвара: Barbara'yı düşünün, ancak Rus bir bükülme ile. 'Garip' veya 'yabancı' anlamına geliyor ve bunda yanlış bir şey olmadığını söylüyoruz!

Alice – Алиса: Her dilde güzel bir isim olan Alice, Rusya'da en yaygın onuncu kız ismidir.

En İyi Modern Rus Kadın İsimleri İle Anlamları

Aleksandra – Александра: Aleksandra'nın tanıtıma ihtiyacı yok. 'Korumak' veya 'korumak' anlamına gelir.

Ekaterina – Екатерина: Büyük Catherine, bildiğimiz gibi, İngilizce konuşulan dünyada Rus kraliçesi, aslında daha çok Ekaterina'ydı.

Ksenia – Ксения: Yunanlılar 'xenia' kelimesini 'misafirperverlik' ve 'dostluk' anlamında kullanmışlardır.

Arina – Арина: Arina, Yunan barış tanrıçasıydı.

Veronika – Вероника: Bunun 'zafer getiren' anlamına geldiğini söylüyorlar. Güzel ve asil bir sese sahip bir isimdir.

Vasilisa – Василиса: 'Kraliçe' veya 'İmparatoriçe' anlamına gelir ve klasik bir Rus adıdır.

Valeriya – Валерия: Anlamı 'sağlıklı ve güçlü olmak' anlamına gelir.

Milana – Милана: Milena da dahil olmak üzere bölgesel varyasyonları olan Milana, 'tercih edilen' anlamına gelen tipik bir Rus adıdır.

Ulyana – Ульяна: Baştan sona Rusça ve 'genç' anlamına geliyor.

Eva – Ева: İncil kökleri olan klasik bir isimdir.

En İyi Klasik Rus Kadın İsimleri İle Anlamları

Kira – Кира: 'Sahibe' veya 'hükümdar' anlamına gelir.

Vera – Вера: Slav kökenli bir isim, 'inanç' veya 'gerçek' anlamına gelir.

Margarita – Маргарита: Ayrıca 'papatya' kelimesi olan Margarita, yaygın bir Rus adıdır. Margosha, Rita veya Ritunya olarak kısaltılabilir.

Alyona – Алёна: 'Parlak ve parlayan ışık' anlamına gelen bir isimdir.

Kristina – Кристина: Avrupa çapında yaygın bir isim olan Kristina, 'İsa'nın takipçisi' anlamına gelir.

Alina – Алина: Küçültülmüş formu, keyifli Alinoshka'dır. Alina 'ışık' demektir.

Taisiya – Таисия: Taisiya, Büyük İskender'in bir sevgilisinin adı olmasının yanı sıra, 'güzel' veya 'ilahi' anlamına gelir.

Olga – Ольга: Belki de daha iyi bilinen Rus isimlerinden biri olan Olga, 'kutsanmış' veya 'kutsal' anlamına gelir.

Diana – Диана: Avrupa'da kullanılan bir diğer isim olan Diana, antik Roma tanrıçasından gelmektedir.

Yulia – Юлия: Julia, Julie veya Giulia'nın Rus formudur.