Raynaud fenomeni (Reyno hastalığı) belirtileri nelerdir, neden olur? Reyno hastalığı tedavi yöntemleri

Raynaud fenomeni (Reyno hastalığı) uzuvlarda oluşan bir kan dolaşım rahatsızlığıdır. Özellikle soğuğa karşı uzuvların hipotermi direnci düşüktür.Vazospastik bir bozukluk olup, el ve ayak parmaklarının renginin değişmesine neden olur. Genellikle soğuk havadan kaynaklanabilen reyno hastalığı aynı zamanda yoğun stres sonucu da ortaya çıkabilir.

Raynaud (Reyno) hastalığı kimlerde görülür?

Raynaud hastalığı veya Raynaud fenomeni veya sendromu olarak da bilinen Raynaud hastalığına kadınlarda erkeklerden daha yatkındır. Soğuk iklimlerde yaşayan insanlarda daha sık görülür.

Raynaud fenomeni (Reyno hastalığı) belirtileri

Raynaud hastalığının belirti ve semptomları şunları içerir:

Soğuk parmaklar veya ayak parmakları

Soğuk veya strese tepki olarak cildinizdeki renk değişiklikleri

Isınma veya stres giderme üzerine uyuşma, karıncalanma veya batma hissi

Raynaud hastalığı sırasında, cildinizin etkilenen bölgeleri genellikle önce beyaza döner. Daha sonra, genellikle maviye dönerler ve soğuk ve uyuşmuş hissederler. Siz ısındıkça ve dolaşımınız düzeldikçe, etkilenen bölgeler kırmızıya dönebilir, zonklayabilir, karıncalanabilir veya şişebilir.

Raynaud en sık el ve ayak parmaklarınızı etkilese de burnunuz, dudaklarınız, kulaklarınız ve hatta meme uçlarınız gibi vücudunuzun diğer bölgelerini de etkileyebilir. Isındıktan sonra bölgeye normal kan akışının geri dönmesi 15 dakika sürebilir.

Raynaud fenomeni( Reyno hastalığı) tedavisi

Soğuğa karşı katmanlar halinde giyinmek ve eldiven veya kalın çoraplar giymek genellikle Raynaud'un hafif semptomlarıyla baş etmede etkilidir. Durumun daha şiddetli formlarını tedavi etmek için ilaçlar mevcuttur. Tedavinin amaçları şunlardır: