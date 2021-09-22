Radyatör suyu nedir, ne kadar olmalı ve nasıl boşaltılır? Radyatör suyu ekleme işlemi

Araçlarda en merak edilen kısımlar içerisinde radyatör suyu gelmektedir. Özellikle ne kadar olması ve nasıl boşaltılması gerektiği merak edilen konular içerisinde bulunuyor. Böylece radyatör suyu ekleme işlemi ile beraber sağlıklı bir şekilde aracın farklı bölümlerini güvenli tutmak mümkün.

Radyatör Suyu Nedir?

Radyatör suyu aynı zamanda soğutma suyu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda aracın radyatöründe yer alan bir sıvıdır. Özellikle motorda aşırı ısınmayı ve aşınmayı önleyici etki sağlamaktadır. Tabii su pompası gibi temasta bulunduğu farklı parçaları da yağlayarak sağlıklı bir şekilde çalışmasına imkan verir. Bu da doğal olarak motorun ve aracın diğer tüm parçalarının düzgün bir biçimde çalışmasına olanak sağlamaktadır.

Radyatör Suyu Ne Kadar Olmalı?

En çok merak edilen konular içerisinde radyatör suyunu ne kadar olması gerektiği geliyor. Bunun için belli bir standart değer aralığı bulunmaktadır. Bu değer aralığını anlayabilmek için radyatör suyunun eklendiği kısma bakmak gerekir. Bu bağlamda minimum ve maksimum çizgileri bulunmaktadır. Mutlaka bu çizgiler baz alınmak suretiyle radyatör suyunu eklemek gerekir. Yani radyatör suyu minimum çizginin altında ya da maksimum çizginin üzerinde olmamalıdır.

Radyatör Suyu Nasıl Boşaltılır?

Aşamalı bir şekilde ele almak suretiyle araçlardaki radyatör suyunu amaca uygun biçimde boşaltmak mümkün.

- Öncelikle radyatörün bağlantıları kontrol edilmelidir.

- Daha sonra radyatör dikkatli bir şekilde temizlenmelidir.

- Radyatör kapağı dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve sonra aynı dikkatli biçimde açılmalıdır.

- Radyatör suyu özenle boşaltılmalıdır.

- Ardından radyatör suyu yenilenmelidir.

- Radyatör kapağı açık haldeyken araç 5 dakika çalıştırılmalı ve havası boşaltılmalıdır.

Bu şekilde aşamalı olarak gerekli unsurları tamamlamak suretiyle radyatör suyunu boşaltmak mümkündür. Özellikle mutlaka bu aşamaları ele almak önemlidir. Herhangi bir sorun yaşanmaması ve sağlıklı bir şekilde radyatör suyunun boşaltılması için, öncelikle radyatörün temizliğinin ve kontrolünün yapılması gerekir.

Radyatör Suyu Ekleme İşlemi

Radyatör suyu boşaltıldıktan sonra kabın içerisine elde edilen radyatör suyu dikkatlice doldurulmalıdır. Eğer bu konuda hazır su yok ise mutlaka damıtılmış su tercih edilmelidir. Tabii isteğe bağlı olarak antifiriz eklenmiş su da kullanılabilir. Mutlaka depo kısmında bulunan minimum ve maksimum çizgileri dikkat etmek suretiyle radyatör suyu eklenmelidir.