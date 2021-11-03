R ile başlayan kız isimleri nelerdir? R harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

R harfi ile bebek isimlerini öğrenerek kız bebek isimlerinden birini tercih etmek kolaylıkla mümkün olmaktadır.

R Harfi İle başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

R harfi ile başlaya birçok kız ismi bulunmaktadır. R harfi ile başlayan kız isimleri tercih ederken anlamlarını da öğrenmek daha özel isimler tercih etmek için öncelikli olmaktadır.

R harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;

Rabia, Radife, Rahime, Rahmiye, Raziye, Rahşan, Ranya, Raşide, Ravda, Ravza, Refhan, Refia, Refika, Refiye, Rengin, Rengine, Rezzan, Reyyan, Reyhan, Rüya, Rümeysa, Rojda, Rojin, Ruhsar, Rüçhan, Rukiye, Ruken, Ruman, Resmiye, Reşan, Rena, Ramina,

R Harfi İle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

R harfi ile başlayan kadın isimlerinin anlamları şunlardır;

Rabia; dördüncü

Radife; bir yıldızın yanında buluna parlak yıldız.

Rahime; merhamet eden, merhametli, acıyan.

Rahmiye; koruyucu, kollayıcı anne şefkati gösteren.

Rahşan; parlak, parlayan.

Rana; güzel hoş görünen.

Ranya; güzel ince bakış.

Raşide; ergin aklı başında kadın.

Ravza; ağaçlık yer çimenlik. Bahçe.

Ravda; bahçe, cennet bahçesi.

Refia; yüksek.

Refika; kadın, eş, hanım.

Remziye; işaretli, işaret eden.

Rengin; renkli veya rengarenk.

Reyhan; güzel kokulu bitki.

Reyyan; suya doymuş, sulanmış bitki.

Rezzan; ağır başlı kişi. Vakarlı, sert kişi.

Rojda; gün doğumu. Güneşin ilk ışıklarının çıktığı an.

Rojin; güneş ışığı.

Ruhsar; yanak, yüz, çehre.

Ruhşen; neşeli, mutlu kimse. Halinde neşe herzaman olan kişi.

Rumeysa; Sahabe adı, takım yıldızı.

Rüveyda; hoş ve nazik yapılı kişi.

Rüya; uyku aleminde görülen durum.

Rüçhan; öncelikli olan, önde gelen.

Rukiye; büyüleyici efsunlu kişi.

Ruken; güler yüzlü kişi. Güleç yüzlü.

Ruman; Sahabe eşi.

Resmiye; resmi işlerde kullanılan bir kelime. Resmilik.

Reşan; erişen yetişen, bir yere yetişmek.

Rena; bakılan imrenilen kişi. İmrenilecek özellikleri kendinde bulunduran kişi.

Ramina; bir bitki adı.

Raziye; boyun eğen kişi. Rıza gösteren kadın. Haline razı olan şikayet etmeyen kişi.

Revna; güneş ışığında parlayan su damlası. Güneş ışığında belirli olan su parıltısı.

Rima; dişi ceylan yavrusu. Ceylanın yavruları.