R ile başlayan kız isimleri nelerdir? R harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Bebek isimleri belirlemek için veya isimlerin anlamlarını öğrenmek için isimlerin baş harfi ile ilgili tüm bilgileri araştırmak gerekmektedir. Bebek isimleri tercih ederken özellikle baş harf ile ilgili uyum ve istekleri belirlendikten sonra tercih edilecek ismin anlamı ve söylenişi de oldukça mühimdir. R harfi ile başlayan kız isimleri ve r harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
R harfi ile bebek isimlerini öğrenerek kız bebek isimlerinden birini tercih etmek kolaylıkla mümkün olmaktadır.
R Harfi İle başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
R harfi ile başlaya birçok kız ismi bulunmaktadır. R harfi ile başlayan kız isimleri tercih ederken anlamlarını da öğrenmek daha özel isimler tercih etmek için öncelikli olmaktadır.
R harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;
Rabia, Radife, Rahime, Rahmiye, Raziye, Rahşan, Ranya, Raşide, Ravda, Ravza, Refhan, Refia, Refika, Refiye, Rengin, Rengine, Rezzan, Reyyan, Reyhan, Rüya, Rümeysa, Rojda, Rojin, Ruhsar, Rüçhan, Rukiye, Ruken, Ruman, Resmiye, Reşan, Rena, Ramina,
R Harfi İle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları
R harfi ile başlayan kadın isimlerinin anlamları şunlardır;
Rabia; dördüncü
Radife; bir yıldızın yanında buluna parlak yıldız.
Rahime; merhamet eden, merhametli, acıyan.
Rahmiye; koruyucu, kollayıcı anne şefkati gösteren.
Rahşan; parlak, parlayan.
Rana; güzel hoş görünen.
Ranya; güzel ince bakış.
Raşide; ergin aklı başında kadın.
Ravza; ağaçlık yer çimenlik. Bahçe.
Ravda; bahçe, cennet bahçesi.
Refia; yüksek.
Refika; kadın, eş, hanım.
Remziye; işaretli, işaret eden.
Rengin; renkli veya rengarenk.
Reyhan; güzel kokulu bitki.
Reyyan; suya doymuş, sulanmış bitki.
Rezzan; ağır başlı kişi. Vakarlı, sert kişi.
Rojda; gün doğumu. Güneşin ilk ışıklarının çıktığı an.
Rojin; güneş ışığı.
Ruhsar; yanak, yüz, çehre.
Ruhşen; neşeli, mutlu kimse. Halinde neşe herzaman olan kişi.
Rumeysa; Sahabe adı, takım yıldızı.
Rüveyda; hoş ve nazik yapılı kişi.
Rüya; uyku aleminde görülen durum.
Rüçhan; öncelikli olan, önde gelen.
Rukiye; büyüleyici efsunlu kişi.
Ruken; güler yüzlü kişi. Güleç yüzlü.
Ruman; Sahabe eşi.
Resmiye; resmi işlerde kullanılan bir kelime. Resmilik.
Reşan; erişen yetişen, bir yere yetişmek.
Rena; bakılan imrenilen kişi. İmrenilecek özellikleri kendinde bulunduran kişi.
Ramina; bir bitki adı.
Raziye; boyun eğen kişi. Rıza gösteren kadın. Haline razı olan şikayet etmeyen kişi.
Revna; güneş ışığında parlayan su damlası. Güneş ışığında belirli olan su parıltısı.
Rima; dişi ceylan yavrusu. Ceylanın yavruları.