Protez saç hakkında merak edilenler

Kadın ya da erkek olsun insanoğlu uzun zamandır saç sorunlarıyla mücadele etmektedir. Bu uğurda nice ilaçlar, bitkisel karışımlar ya da başka terapiler denenmiştir. Başlangıçta fayda sağlıyormuş gibi görünen bu yöntemler ne yazık ki genelde tatmin edici sonuçlar vermemiştir.

Saç dökülmesi kalıtsal faktörlere dayanır bu yüzdendir ki genetik olarak dökülmeye kodlanmış bir saç kökü eninde sonunda zayıflayıp dökülecektir. Dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkmadığı müddetçe saç seyrelmesi ya da kalıcı kellik meydana gelmektedir.

İşte tam da bu noktada protez saç uygulaması devreye girmektedir. Dökülen saçların yerine %100 insan saçından üretilmiş, profesyonel kişilerin elinden çıkan protez saç uygulaması yapıldığı takdirde bu değişim kimseyi rahatsız etmez. Kişinin kendisinin ve çevresinin içine sinecek şekilde eski saçlı görüntüsüne kavuşur.

Kimler protez saç yaptırabilir?

Kadın erkek isteyen herkese protez saç uygulaması yapılabilir. Sadece çocuklarda12 yaş ve üzeri uygulanması önerilir. Bunun sebebi de çok küçük çocukların henüz saçına gereken özeni gösterebilecek bilince sahip olmamasıdır. Burada önemli olan uygulama yapılacak saçın kalitesi ve uygulamayı yapan kişilerin teknik bilgisidir. Çünkü protez saç sadece kişiye özel bir ürün değil aynı zamanda doğru tasarım isteyen bir uygulamadır. Eğer kişinin kendi saçına ya da kafa yapısına birebir uyumlu bir uygulama yapılmazsa doğallıktan uzak, kötü bir görüntü olması kaçınılmazdır. Bu noktada insanların dikkat etmesi gereken şey doğru bir merkezde ve doğru firmalarda olduklarına emin olmalarıdır. Bunun için etraflı bir araştırma yapmaları ve mutlaka canlı örnek görmelerini tavsiye edilir. Aksi takdirde para odaklı çalışan ve son derece vasat uygulamalar yapan firmaların mağdurları olmaları muhtemeldir.





Protez saç uygulamasının aşamaları nelerdir?

Protez saç 3 aşamada uygulanır 1. aşama kişinin saçsız bölgesinin kalıbının oluşturulmasıdır 2. aşama kişiye uygun protezin oluşturulmasıdır. Bu noktada protezin saç tellerinin kişinin varsa kendi saçıyla birebir uyumlu olması, doğru yoğunluk, renk ve dalga boyu büyük önem arzetmektedir. 3.aşama ise uygulama aşamasıdır, bu noktada ise teknik personelin doğru biçimlendirme ve tasarımı çok önemlidir.

Saç protezi sağlıklı mıdır?

Saç protezinin doğru uygulandığında ve hijyenik kullanıldığında kendi saçınızdan bir farkı yoktur. Protez saçla günlük hayatınıza rahatlıkla devam edebilirsiniz, denize , havuza, duşa girebilir, spor yapabilirsiniz. Kullanılan medikal solüsyonların da dünya standartlarında olması çok önemlidir, aksi takdirde ciltte çok ciddi lezyonlar meydana gelebilir.

Saç protezinin görüntüsü doğal mıdır?

Doğru uygulanmış ve iyi tasarlanmış bir saç protezi son derece doğal bir görünüme sahiptir. İstenilen şekilde taranabilir, saç köpüğü, jöle gibi kozmetik malzemeler kullanılabilir.

Saç ekiminden daha mı avantajlı?

Saç ekimi öncelikle uzun soluklu ve zahmetli bir işlem. Başın ense ve kulak arkası kısmından alınan saç köklerinin seyrek kısımlara nakledilmesi suretiyle yapılan cerrahi bir operasyon. Ekilen saçların tekrar çıkması 6 ay ile 1 yıllık bir süreç, üstelik ciddi anlamda saç kaybı yaşamış bir insanın bu yöntemle eski saçlarına geri kavuşması pek mümkün değil. Bu yüzdendir ki bilhassa erken yaşta saç ekimi yaptıran insanlar saç dökülmesinin devam etmesi durumunda çok daha kötü bir görüntüye maruz kalabiliyorlar. Protez saçta ise aynı gün saçlanmak mümkündür. Üstelik saç ekimine oranla çok daha zahmetsiz. Ayrıca istenilen yoğunlukta ve uzunlukta saç uygulanabilir olması protez saçı çok daha avantajlı hale getiriyor.