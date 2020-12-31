Propolis düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor

Propolisin çeşitli bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk ve benzeri kısımlarından işçi arılar tarafından toplanan, reçineli ve mum kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda sıcaklığında yarı katı halde bulunan bir madde olduğunu dile getiren Diyetisyen Ezgi Mısırlı, “Propolis; antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitripanosomal, lokalanestetik, antienflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif ve antitümoral gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu nedenle; tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların önlenmesi için gıda ve içeceklere takviye edici olarak katılmaktadır ayrıca yüksek flavonoid içeriği ile cilt hastalığına sebep olan mantar türlerine karşı aktivite gösterdiği bilinmektedir.” dedi.

Nar suyundan daha güçlü bir antioksidan

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, propolisin antioksidan etkisinin nar suyu ile karşılaştırdığında, nar suyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduğunu bilimsel olarak ortaya koyduklarını belirtti.

Boyacıoğlu, “ Propolis, arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır. Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, doğru işlendiği takdirde insan vücudunda da aynı etkileri gösterir. Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Propolis düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının ve antibiyotik kullanımının azalmasına yardımcı olur.” dedi.

Propolisin yan etkisi var mı?

Propolisin saptanmış herhangi bir yan etkisi olmadığını söyleyen Mısırlı, “Günlük dozun çok üzerinde kullanımı (farklı ürünlerde farklı günlük dozlar bulunmaktadır ve her zaman için etiket kontrolü yapılmalıdır) her besinde olduğu gibi önerilmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Propolisi nasıl tüketmeliyiz?

Propolisi damla veya ham bal ile karışım halinde tüketebilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu son olarak, propolis tüketmek isteyenlerin özellikle yerli Anadolu propolisini tercih etmeleri gerektiğini, Anadolu propolisinin doğru özütlendiği takdirde yüksek oranda antioksidan maddeler içerdiğini ifade etti.