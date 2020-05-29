Pamir isminin anlamı nedir? Pamir ne demek

Pamir kökeni Türkçeden gelen ve uzun yıllardır kullanılan güzel isimlerden biridir. İsmin ayrıcalıklarından biri hem kız hem de erkekler çocukları için değerlendirilmesidir. Yani unisex bir isim olarak öne çıkıyor. Türkçe anlamı ise, ‘Orta Asya'daki Türk devletlerinin bulunduğu bölgede yer alan sıra dağlar’ olarak geçmektedir. Bu doğrultuda daha çok tarihi bir anlamı olduğunu da dile getirmek mümkün.

Pamir İsminin Anlamı

Pamir aslına bakılırsa 2 değişik anlamı üzerinden günümüzde kullanılmaktadır. Bunlardan biri Türkçe olarak tarihi bir anlam diğeri ise Farsça şeklinde anlamdır.

- Orta Asya'da Çin, Tacikistan ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan, lalenin anavatanı olarak da bilinen, Himalaya Dağları'nın kuzey noktalarını kapsayan sıra dağlar,

- Dünyanın çatısı, (Farsça)

Hem tarihi olarak hem de özel anlamı ile beraber bu güzel isim günümüzde erkek ve kız çocuklar için tercih edebilecek adlardan biridir. Özellikle son dönemlerde çok fazla ilgi görmekte ve pek çok ebeveyn araştırma gerçekleştirmektedir. Böylesi güzel anlamları ile beraber minik yavrunuz adına isim arıyorsanız listeye ekleyebileceğiniz adlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkçe kökenli bir isim olarak kullanabilirsiniz.