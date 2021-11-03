P ile başlayan kız isimleri nelerdir? P harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Günümüzde anne baba olma heyecanı taşıyan kişiler, bebeklerine hem şimdi hem de ileride severek taşıyacakları, anlamlı ve güzel bir isim koymak istiyor. Bu nedenle de en popüler ve en güzel isimleri inceliyor. P harfi ile başlayan çok sayıda kadın ismi bulunuyor. Hem modern hem de anlamlı bir isim arayışında olanlar P harfi ile başlayan kadın isimlerini tercih ediyor.

P ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Pakize: Çok temiz, güzel ve hoş anlamına gelir.

Parlak: Işıldayan, ışıltı saçan anlamına gelir.

Papatya: Baharda çiçek açan bir kır bitkisi manasına gelir.

Pamira: Orta Asya’da bir yaylanın ismidir.

Pelin: Siyah ve beyaz renklerde açan acı kokulu bir tür bitkidir.

Pekay: Parlak ve parlayan anlamına gelir.

Peçen: Çimen ve çayır demektir.

Peköz: Sağlam öz ve özü sağlam kimse demektir.

Pelit: Meşe ağacı ve yemişi anlamına gelir.

Pendiye: Öğüt veren manasına gelir.

Pembe: Açık kırmızı renk demektir.

Piraye: Zinnet, takı demektir.

Pırlanta: Bir tür değerli elmasa verilen isimdir.

Pırıltı: Parlayan şeylerin çıkardığı ışık demektir.

Pınar: Kaynak, yerden kaynayan sudur.

Pezire: Karşılama demektir.

Püren: Sarı, kırmızı renklerde açan küçük yapraklı bir tür ota verilen isimdir.

Pürçin: Öfkesi kabarmış ve çok düşünceli anlamına gelir.

Pelin: Bileşikgiller familyasında yer alan yapraklarında acı gelen, ıtırlı bir maddeye verilen isimdir.

P Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

Peren: Ülker yıldızı demektir.

Perihan: Büyücü, perileri davet eden anlamına gelir.

Perinur: Peri kadar güzel ve nur yüzlü anlamına gelir.

Periru: Çok güzel ve peri yüzlü manasına gelir.

Perizat: Peri çocuğu, güzel ve çok güzel anlamına gelir.

Petek: Arıların yumurtalarını bırakması ve bal depo etmek anlamına gelir.

Peyker: Surat ve yüz demektir.

Peyman: Ant, yemin demektir.

Perran: Uçan ve ucucu anlamına gelir.

Peride: Soluk, solmuş ve uçmuş anlamına gelir.

Paksu: Su gibi temiz ve saf olan kimse demektir.

Parlanur: Nur gibi parlamak, ışık saçmak anlamında kullanılan kullanılır.

Perver: Büyüten, koruyan, yetiştiren, eğiten, besleyen anlamına gelir.

Piran: Ulu erenler, yaşlılar ve ermişler anlamına gelir.