Oksimetre nedir, ne işe yarar? Oksimetre değerleri hakkında bilgiler

Birçok insan oksijen seviyesini, tıpkı bir kişinin kan basıncı veya vücut ısısı gibi, vücudun ne kadar iyi çalıştığının önemli bir işareti olarak görür. Akciğer veya kalp rahatsızlığı olan kişiler, sağlık hizmeti sağlayıcısının belirttiği şekilde, nasıl olduklarını kontrol etmek için evde bir nabız oksimetresi kullanabilir. Oksimetre eczanelerden reçetesiz olarak satın alınabilir.

Oksimetre nedir?

Oksimetre, birinin kanında ne kadar oksijen olduğunu ölçer. Parmağa veya vücudun başka bir bölümüne takılan küçük bir cihazdır. Hastanelerde ve kliniklerde sıklıkla kullanılırlar ve evde kullanılmak üzere satın alınabilirler.

Oksimetre ne işe yarar?

COVID-19 virüsü taşıyan kişilerde oksimetre, sağlıklarını izlemelerine ve tıbbi bakıma ihtiyaçları olup olmadığını bilmelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir nabız oksimetresi, birinin sağlığı üzerinde biraz kontrol sahibi olduğunu hissetmesine yardımcı olsa da, tüm hikayeyi anlatmaz. Nabız oksimetresi ile ölçülen oksijen seviyesi, birinin ne kadar hasta olduğunu anlamanın tek yolu değildir. Bazı insanlar kendilerini çok hasta hissedebilir ve oksijen seviyeleri iyi olabilir ve bazıları iyi hissedebilir, ancak oksijen seviyeleri zayıf olabilir.

Oksimetre değerleri kaç olmalı?

Normal bir oksijen seviyesi genellikle %95 veya daha yüksektir. Kronik akciğer hastalığı veya uyku apnesi olan bazı kişilerde normal seviyeler %90 civarında olabilir. Nabız oksimetresindeki "SpO2" okuması, birinin kanındaki oksijen yüzdesini gösterir.

Evdeki SpO2 değeriniz %95'in altındaysa, sağlık uzmanınızı arayın.