O ile başlayan kız isimleri nelerdir? O harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Bebek isimleri belirlemek için veya isimlerin anlamlarını da öğrenerek kişiye uygun anlamlar bulunması için isimlerin anlamlarını bilmek gerekmektedir. Bebek ismi seçerken seçilecek isim bir ömür kullanılacağı için ismin anlamı ve söylenişi oldukça önemli bir konudur. Harflerin hangisiyle başlanacağı belirlendikten sonra tek tek isimler ve anlamları öğrenilmektedir. O harfi ile belirlenen isimler ve o harfi ile kız isimlerinin anlamları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
O harfi ile kız isimlerinin neler olduğunu ve anlamlarını öğrenerek tercih yapmak veya isimlere uygun olanı seçmek daha kolay olmaktadır.
O Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
O Harfi ile başlayan kız isimleri çok kullanılmayan isimler olarak belirtmek mümkündür. O harfi daha çok erkek isimleri kullandığı için kadın isimlerinde kullanımında baş harfinde daha az o harfi olan isme rastlanıldığı görülmektedir.
O harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;
Okşan, Olcay, Olca, Omay, Oya, Orkide, Onat, Oylum, Okyanus, Oba, Ogül, Opal, Oysu, Ocan, Odil, Oluş, Onan, Ongu, Oylan, Oydan, Omre.
O Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları Nelerdir?
O harfi ile başlayan kadın isimlerinin anlamlarını bilerek bu isimleri tercih etmek çok önemlidir. O harfi ile olan kız isimleri çoğunlukla çiçek veya taş isimlerinden olduğu için ve yabancı kelimelerden geçiş yaptığı için daha az o harfi olan isimler bulunmaktadır.
O harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şunlardır;
Okşan; herzaman sevilen beğenilen kadın.
Olcay; talihli, kısmeti şansı bol olan, şanslı.
Ogül; gül gibi güzel olan, zarif gülü andıran kadın.
Ogün; beklenilen gün, geçmesi istenmeyen gün, zaman.
Olca; savaşta ele geçirilen mal, ganimet.
Omay; sevilen beğenilen gözde kişi, ilgi çeken kadın.
Oya; süs amacıyla yapılan ince dantel, süs, göz nuru işlenmiş el işi.
Orkide; değerli bir çiçek, az bulunan kıymetli ve zarif çiçek.
Onat; güzel olan, düzgün karakterli, oldun ve namuslu kadın.
Oylum; kıvrım, bukle, derinlik, cisimlerin hareketli bölgeleri.
Okyanus; büyük deniz, anakaralardan ayrılan deniz.
Oba; yurt, vatan, mesken, yaşanan yer.
Opal; değerli bir taş.
Oysu; ince akan su, küçük dere.
Ocan; sevilen kişi, candan.
Odil; tatlı dilli aranan kadın.
Oluş; varolan durum, hal, yaşanılan zaman an.
Onan; onay almış, onaylanmış kişi.
Ongu; gönül rahatlığı ile olan.
Oylan; oylumlu veya kıvrımlı yapılmış, incelikli eşya.
Oydan; oya ile işlenmiş, özenilmiş.
Omre; ömrü uzun kişi, uzun ömürlü.