O ile başlayan kız isimleri nelerdir? O harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

O harfi ile kız isimlerinin neler olduğunu ve anlamlarını öğrenerek tercih yapmak veya isimlere uygun olanı seçmek daha kolay olmaktadır.

O Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

O Harfi ile başlayan kız isimleri çok kullanılmayan isimler olarak belirtmek mümkündür. O harfi daha çok erkek isimleri kullandığı için kadın isimlerinde kullanımında baş harfinde daha az o harfi olan isme rastlanıldığı görülmektedir.

O harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;

Okşan, Olcay, Olca, Omay, Oya, Orkide, Onat, Oylum, Okyanus, Oba, Ogül, Opal, Oysu, Ocan, Odil, Oluş, Onan, Ongu, Oylan, Oydan, Omre.

O Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

O harfi ile başlayan kadın isimlerinin anlamlarını bilerek bu isimleri tercih etmek çok önemlidir. O harfi ile olan kız isimleri çoğunlukla çiçek veya taş isimlerinden olduğu için ve yabancı kelimelerden geçiş yaptığı için daha az o harfi olan isimler bulunmaktadır.

O harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şunlardır;

Okşan; herzaman sevilen beğenilen kadın.

Olcay; talihli, kısmeti şansı bol olan, şanslı.

Ogül; gül gibi güzel olan, zarif gülü andıran kadın.

Ogün; beklenilen gün, geçmesi istenmeyen gün, zaman.

Olca; savaşta ele geçirilen mal, ganimet.

Omay; sevilen beğenilen gözde kişi, ilgi çeken kadın.

Oya; süs amacıyla yapılan ince dantel, süs, göz nuru işlenmiş el işi.

Orkide; değerli bir çiçek, az bulunan kıymetli ve zarif çiçek.

Onat; güzel olan, düzgün karakterli, oldun ve namuslu kadın.

Oylum; kıvrım, bukle, derinlik, cisimlerin hareketli bölgeleri.

Okyanus; büyük deniz, anakaralardan ayrılan deniz.

Oba; yurt, vatan, mesken, yaşanan yer.

Opal; değerli bir taş.

Oysu; ince akan su, küçük dere.

Ocan; sevilen kişi, candan.

Odil; tatlı dilli aranan kadın.

Oluş; varolan durum, hal, yaşanılan zaman an.

Onan; onay almış, onaylanmış kişi.

Ongu; gönül rahatlığı ile olan.

Oylan; oylumlu veya kıvrımlı yapılmış, incelikli eşya.

Oydan; oya ile işlenmiş, özenilmiş.

Omre; ömrü uzun kişi, uzun ömürlü.