Nilay isminin anlamı nedir? Nilay ne demek?

Nilay Arapça kökenli bir isimdir. Aynı zamanda uzun bir süredir Türkçeye geçmiş olarak kız çocukları için isim şeklinde değerlendiriliyor. Dünya çapında önemli bir anlamı olması ile beraber kalıcı bir anlamı olduğunu da dile getirmek mümkün. Ayrıca okunuşu ve telaffuzu üzerinden son dönemlerde en çok beğeni toplayan isimler içerisinde yer almaktadır.

Nilay İsminin Anlamı

Son zamanlarda anne ve babalar tarafından internette en sık araştırılan ve merak edilen isimler arasında Nilay geliyor. Peki, Nilay isminin anlamı nedir? Nilay, ‘ayın parlaklığı’ gibi çok özel bir anlama sahiptir. Aynı zamanda geleceğinin parlak ve umut dolu olduğunu resmeden bir isim şeklinde ele alınır.

Son zamanlarda kız çocukları için yeniden oldukça popüler hale gelmiş isimlerden biridir. Günümüzde Arapçadan Türkçeye geçmiş olarak çok eski zamanlardan bu yana gelmiş isimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda iki nehri temsil etmektedir. Bunlar Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile beraber, Fırat ve Dicle nehirleri olarak öne çıkıyor.

Bu güzel ve naif zayıf ismi kız çocuğunuz için keyifle kullanabilirsiniz. Ayrıca tek başına olması ile beraber farklı isimler üzerinden de bir arada değerlendirmeniz mümkün.