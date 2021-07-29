Nihat isminin anlamı nedir? Nihat ne demek? Nihat adının özellikleri, analizi ve kökeni

Nihat ismi Farsça kökenli bir isimdir. Nihat ismi erkek çocuklar için kullanılır. Nihat isminin anlamı doğa ve huy olarak geçmektedir.

Nihat İsminin Anlamı Nedir? Nihat Ne Demek?

Türkiye’de yüksek kullanım oranına sahip olan Nihat isminin rengi mavidir. Nihat ismi kelime anlamı itibari ile yaradılış, doğa ve huy demektir.

Nihat İsminin Özellikleri

Hayatı hızlı yaşamayı seven kişilerdir. Para kazanma konusunda pek atılgan olmasa da bir şekilde kolay yoldan para kazanmayı başarır. Sevdiği kişiler için gözünü kırpmadan her türlü olaya atılır. Tam bir aşk insanıdır.

Nihat İsminin Analizi

Nihat ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

N: Sağduyulu ve sevecen bir yapıya sahiptir.

İ: Kırılgan ve oldukça duygusal bir yapısı vardır.

H: Sakin ve durağan kişiliğe sahiptir. Monoton bir yaşam tarzını benimser.

A: Atılgan ve enerjik bir yapısı vardır.

T: Duygularını dışa vurmakta zorluk çeker.

Nihat Adının Kökeni

Nihat adının kökeni Farsçadır.

Nihat İsminin Yanına Yakışan İsimler

Nihat isminin yanına yakışan kız isimleri; Nihade, Nihal, Nihan, Nihari, Nihaye.

Nihat isminin yanına yakışan erkek isimleri; Nihai, Nihayet.

Nihat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.