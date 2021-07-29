Nihat isminin anlamı nedir? Nihat ne demek? Nihat adının özellikleri, analizi ve kökeni
Yabancı kökenli isim olmasına rağmen ülkemizde bazı isimler oldukça fazla tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Bu tür yabancı kökenli isimlerden birisi Nihat ismidir. Nihat ismini çocuğu için özel olarak düşünen bireyler, ismin anlamını ve kuranda geçip geçmediğini bilmek istiyor. Nihat isminin anlamı nedir? Nihat ne demek? Nihat ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Nihat ismi Farsça kökenli bir isimdir. Nihat ismi erkek çocuklar için kullanılır. Nihat isminin anlamı doğa ve huy olarak geçmektedir.
Nihat İsminin Anlamı Nedir? Nihat Ne Demek?
Türkiye’de yüksek kullanım oranına sahip olan Nihat isminin rengi mavidir. Nihat ismi kelime anlamı itibari ile yaradılış, doğa ve huy demektir.
Nihat İsminin Özellikleri
Hayatı hızlı yaşamayı seven kişilerdir. Para kazanma konusunda pek atılgan olmasa da bir şekilde kolay yoldan para kazanmayı başarır. Sevdiği kişiler için gözünü kırpmadan her türlü olaya atılır. Tam bir aşk insanıdır.
Nihat İsminin Analizi
Nihat ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;
N: Sağduyulu ve sevecen bir yapıya sahiptir.
İ: Kırılgan ve oldukça duygusal bir yapısı vardır.
H: Sakin ve durağan kişiliğe sahiptir. Monoton bir yaşam tarzını benimser.
A: Atılgan ve enerjik bir yapısı vardır.
T: Duygularını dışa vurmakta zorluk çeker.
Nihat Adının Kökeni
Nihat adının kökeni Farsçadır.
Nihat İsminin Yanına Yakışan İsimler
Nihat isminin yanına yakışan kız isimleri; Nihade, Nihal, Nihan, Nihari, Nihaye.
Nihat isminin yanına yakışan erkek isimleri; Nihai, Nihayet.
Nihat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.