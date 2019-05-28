Nane nasıl çoğaltılır? Nane sapı nasıl ekilir?

NANE NASIL ÇOĞALTILIR?

Marketten aldığınız taze naneleri YIKAMADAN bir bardak suya köklerinin olduğu kısım gelecek şekilde koyarsanız bir süre sonra köklendiğini görebilirsiniz. Köklendikten sonra naneleri toprağa ekin ve böylece minik bir nane saksınız olsun.

Bir diğer nane çoğaltma yöntemi de sapları. Nanenin yapraklarını kullandıktan sonra saplarını yatay bir şekilde minik bazı bölümleri açık havada kalacak biçimde hafifçe toprakla örtün. Sulayın ve güneşe bırakın. Açıkta kalan yerlerinden yeni dallar çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

Gördüğünüz gibi nane çoğaltmak çok kolay. Önemli olan ideal koşulları sağlamak.

En önemli nokta ise yıkamamak. Marketten aldığınız haliyle dikmek veya suya koymak önemli. Nane saplarınız 1 hafta civarı bir sürede filizlenecektir. Sonrasında kopardığınız sapları başka saksılara ayırabilir ve daha fazla nane bitkisi elde edebilirsiniz.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL