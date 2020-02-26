Minel isminin anlamı nedir? Minel ne demek?
Minel, yaygın olarak kullanılmayan bir kız bebek ismidir. Arapça kökenli olan Minel ismine Kur'an-ı Kerim'de de yer verilmektedir İsmin ne anlam ifade ettiğini merak edenler için 'Minel isminin anlamı nedir? Minel ne demek?' sorularının yanıtını derledik.
Minel ismi Arapçada bir anlam ifade etmemektedir. Aynı şekilde Türkçe Sözlüğünde de anlamına yer verilmeyen isim, Kur'an-ı Kerim'de güzel sözlerin içerisinde yer almıştır. Tek başına anlam ifade etmeyen ismin, Arapçada Min-el okunuşu ile yer alsa da herhangi bir anlam ifade ettiğine ilişkin bilgisi yer almamaktadır.
Türkçe ve Arapça sözlük kaynaklarında Minel(Min-el) isminin anlamı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yer verilen Min-el ismi için cümlede bulunduğu anlamdan çıkarım yapılarak özellikleri tanımlanabilir.
İnançlı kimsedir, inancı için ibadetini yapan kimsedir. Yardımsever olmayı çok sever, elinden gelen yardımı esirgemez. Karakteristik özelliği; dürüstlük, çalışkanlık, duygusallık ve inatçılık olarak bulunur.
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