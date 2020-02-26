Minel isminin anlamı nedir? Minel ne demek?

Minel ismi Arapçada bir anlam ifade etmemektedir. Aynı şekilde Türkçe Sözlüğünde de anlamına yer verilmeyen isim, Kur'an-ı Kerim'de güzel sözlerin içerisinde yer almıştır. Tek başına anlam ifade etmeyen ismin, Arapçada Min-el okunuşu ile yer alsa da herhangi bir anlam ifade ettiğine ilişkin bilgisi yer almamaktadır.

Minel İsminin Anlamı

Türkçe ve Arapça sözlük kaynaklarında Minel(Min-el) isminin anlamı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yer verilen Min-el ismi için cümlede bulunduğu anlamdan çıkarım yapılarak özellikleri tanımlanabilir.

İnançlı kimsedir, inancı için ibadetini yapan kimsedir. Yardımsever olmayı çok sever, elinden gelen yardımı esirgemez. Karakteristik özelliği; dürüstlük, çalışkanlık, duygusallık ve inatçılık olarak bulunur.