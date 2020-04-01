Metehan İsminin Anlamı Nedir? Metehan Ne Demek?

Metehan en eski Türkçe isimlerden biridir. Türk kavimleri için eski dönemlerden günümüze kadar çok önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Günümüzde hala erkek çocukları için kullanılan adlardandır. Anlamı ve okunuşu ile beraber telaffuzu üzerinden karakteristik özellikleri beğeni toplayan bir isim olduğunu söylemek mümkün.

Metehan İsminin Anlamı

Metehan M.Ö. yaşamış Türk-Hun İmparatorudur. Özellikle Türk Asya milletlerini tek bir çatı altında toplayan en önemli hükümdar olarak öne çıkıyor. Genel olarak ‘hükümdar olan Mete’ anlamı ile bilinen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Çok özel ve güzel anlamı ile tarihi olduğu için en iyi gören isimlerden biridir.

Aynı zamanda Metehan isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'den çok önce kullanıldığı için Kur'an'da geçmektedir. Kökeni Türkçeden gelen Metehan ismini erkek çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Son dönemlerde en çok ilgi gören ve merak edilen isimler arasında yer alıyor. Anlamını merak edenler için bu bilgi üzerinden erkek bebeğiniz adına bu adı keyifle kullanmanız mümkün.