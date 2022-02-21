Menengiç sakızı nedir ve nasıl elde edilir? Menengiç sakızı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Menengiç bitkisi diğer bir adı olan bıttım adıyla da anılan ve bıttım sakızı olarak da bilinen bir bitkidir.

Menengiç Sakızı Nedir Ve Nasıl Elde Edilir?

Menengiç sakızı özellikle bazı bölgelerde yetişen bir ağaç olan menengiç ağacından elde edilen bir sakız çeşidi olmaktadır. Menengiç sakızının en önemli özelliği menengiç ağacının bazı kısımlarının yaralanarak elde edilmesinden kaynaklanmaktadır. Menengiç sakızı aynı zamanda reçine olarak elde edilen ve birçok hastalıkta kullanılan bir sakız türüdür.

Menengiç ağacı yaralanarak yaralanan bölgesine salgıladığı reçine özel bir kap ile alınarak faydalı hale getirilmektedir. Menengiç sakızının alınmasında özellikle yaralı olan kısımlarına koyulan kaplar belirli bir süre orada bekletilerek sakız oluşması ve birikmesi sağlanmaktadır. Daha sonra elde edilen reçine birçok alanda kullanılarak fayda sağlamaktadır.

Menengiç sakızı reçine halinde bulunduğu için genellikle menengiç meyveleri ile yapılan kahve türü daha çok bilinmektedir. Menengiç sakızı ile yapılan kahve ve içecekler ise daha çok aroma hissedilen ürünlerdir.

Menengiç sakızı son yıllarda sadece yiyecek olarak tüketilmeyip kozmetik ve güzellik sektörlerinde üretilen ürünlerin içeriğinde de yer almaktadır. Doğal ürünleri tercih edenler için bazı rahatsızlıklara çözüm olarak üretilen ürünlerde ve hastalıkların önlenmesine yardımcı ürünlerde de menengiç sakızı kullanılmaktadır.

Menengiç sakızı ülkemizde birkaç bölgede bulunan menengiç ağaçlarından elde edildiği için piyasada oldukça tercih edilen bir ürün halini almaktadır. Özellikle solunum yolları enfeksiyonları olan kişiler için faydaları bilinen ve etkisini kısa sürede gösteren menengiç sakızı bu amaçla kullanılmaktadır.

Menengiç sakızı aktarlarda ve doğal ürün satışı yapan firmalar yoluyla bulunabilen ve son yıllarda pek çok alanda kullanılan doğal bir üründür.

Menengiç Sakızı Nasıl Kullanılır? Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?

Menengiç sakızı reçine halinde elde edildikten sonra birçok rahatsızlığa fayda vermektedir. Özellikle reçine ile yapılan bal karışımından elde edilen çaylar özellikle böbrek rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.

Menengiç sakızından elde edilen kahve de faydalı olarak bilinmektedir. Menengiç sakızı çay olarak tüketildiğinde eklem ağrılarına ve kasılmalara oldukça faydalı olmaktadır. Sabahları kahvaltıda bal ile karıştırılarak bir miktar tüketmek bağışıklık sisteminin korunmasında ve hastalıklara karşı direncin artırılmasına faydalı olmaktadır.

Menengiç sakızı bazı deri altı enfeksiyonlarda bal ile macun yapılarak kullanılmakta ve morarma ve düşmeye bağlı ağrılarda etkili olmaktadır. Doğal bir şekilde elde edildiği için oldukça faydalı olan menengiç sakızı çay olarak içildiğinde ise sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Uyku problemleri olan kişiler için menengiç sakızı ile edilen çay tüketmenin yanı sıra bir miktar sakızı ağızda çiğnemek de faydalı olmaktadır.

Menengiç sakızı çayı veya kahvesi iştah ve hazımsızlık problemleri olanlar için de oldukça faydalı bir sakızdır. Menegi sakızı sert bir lezzete sahip olduğu için özellikle bal ile tatlandırılarak kullanımı önerilmektedir.

Menengiç sakızının bilinen en önemli faydaları vücudu kuvvetlendirmek için oldukça faydalı bir ürün olması, idrar yolları rahatsızlıklarında kullanılması, solunum yolları enfeksiyonlarında faydalı olması ve idrar söktürücü etkisinin bulunması yer almaktadır. Menengiç sakızı doğal bir sakız olduğu için zararı bulunmamaktadır.