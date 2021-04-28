Maydanoz Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Maydanoz Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Maydanoz, kendisi başlı başına bir şifa kaynağıdır. Maydanoz yağının da bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. İçerisinde çok yüksek oranda C vitamini bulunmakta olan maydanoz yağının oldukça geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Üstelik insan sağlığı için son derece şifalı bir yağ olarak bilinen maydanoz yağının kullanımı son dönemlerde giderek artış göstermektedir.

Maydanoz Yağı Nedir?

Maydanoz yağı, yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılmakta olan bitkisel bir yağ olma özelliği ile bilinmektedir. Maydanoz yağı tüketimi hem sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişilerin hem de zayıflamayı düşünen kişilerin sıklıkla tercih ettiği bir uçucu yağdır. Maydanoz yağı maydanozun yaprakları, sapları ve kökleri kullanılarak üretilmektedir. Oldukça sağlıklı olan maydanoz yağı aynı zamanda da doğal beslenmeyi tercih edenlerin tercihi olarak bilinmektedir.

Maydanoz Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Maydanoz yağı yapımında sadece bir demet maydanoz ve zeytinyağı kullanmanız yeterli olacaktır.

Maydanoz yağı yapmak için aynı anda buzlu suya ve kaynar suya ihtiyacınız olacaktır.

Maydanozları yıkayıp temizledikten sonra kaynar suyun içerisine maydanozlar atılır.

20 saniye sonra kaynar suyun içerisinden alınarak buzlu suyun içerisine atılır.

Buzlu suyun içerisinden alınan maydanozlar mutfak robotuna koyularak çekilir.

Maydanozları mutfak robotu ile çektikten sonra ise içerisine bir kaşık zeytinyağı eklenerek bir tur daha mutfak robotundan geçirmeniz gerekmektedir.

Karışımı süzgece dökerek yarım saat kadar beklettikten sonra ise kullanıma hazır hale gelecektir.

Maydanoz Yağı Ne İşe Yarar?

Maydanoz yağı, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile zayıflatıcı bir etkiye sahiptir.

Saç dökülmesini engelleyen özelliğinin yanında saçları besleyici bir etkisi de bulunur. Saçlara düzenli olarak uygulandığı takdir de saçlarda parlaklık oluşturan bir özelliği vardır.

Aynı zamanda da ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği ile son derece doğal bir ilaçtır.

Nefes açıcı özelliği ile bilinen maydanoz yağı aynı zamanda da ağız kokularının giderilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır.

Bağırsak faaliyetlerini düzenleyerek oluşan kabızlık problemlerini ortadan kaldırmak için de oldukça etkilidir.

Safra kesesinde bulunan tedavi edici özellikler ile de bilinmektedir.

Maydanoz Yağı Neye İyi Gelir?

Karaciğer yağlanmasının tedavisinde kullanılan maydanoz yağı rahatsızlıkları tedavi edici bir özelliktedir.

Hücre yenileyici özelliği ile bilinen maydanoz yağı cilt için son derece faydalıdır.

Erken yaşlanmayı engelleyici bir özelliği bulunmaktadır. Cilt üzerinde bir gerginlik oluşturarak kırışıklıkları giderici bir etki oluşturur.

Cinsel isteksizliklere karşı oldukça etkili olan maydanoz yağının cinsel isteği arttırıcı bir etkisi bulunmaktadır.

Maydanoz Yağı Faydaları

Maydanoz yağı, adet söktürücü özelliği ile bilinmektedir.

Sinek ve böcek ısırıklarından uzak tutmak için maydanoz yağı oldukça etkilidir.

Antibakteriyel özelliği sayesinde mikropları öldürücü bir etkisi vardır.

Vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlar.

Saçların hızlı uzamasına yardım eder.

Maydanoz Yağı Nasıl Kullanılır? Maydanoz Yağı Kullanımı

Maydanoz yağı çok çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Maske yapımında kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda cilt temizleyici tonik olarak da kullanımını sağlayabilirsiniz. Saç bakımı için de oldukça fazla tercih edilmekte olan maydanoz yağını saç diplerine sürerek uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına tüketilmemesi gerekse bile farklı yağlar ile karıştırıldığı takdir de içilerek de kullanılabilir.