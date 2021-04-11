Maydanoz Limon Sarımsak Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Maydanoz Limon Sarımsak Kürü Faydaları Ve Tarifi

Maydanoz, sarımsak ve limon doğal antibiyotikler olarak bilinen sebzelerdir. Bu nedenle de tüketilmeleri insan sağlığı açısından önemlidir. Bu üç şifalı bitkinin bir araya getirilerek oluşturdukları kür ise birçok hastalığın önüne geçebilme özelliği taşımaktadır.



Maydanoz Sarımsak Limon Kürü Nedir?



Maydanoz, sarımsak ve limon bitkilerinin taze bir şekilde birbirleriyle karıştırılarak sağlıklı bir karışım oluşturmasına kür adı verilmektedir. Doğal bir şekilde hazırlanan maydanoz sarımsak ve limonun temizlenerek ve soyularak bir karıştırıcı yardımı ile besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde yoğunlaştırılması gerekmektedir.



Limon kürünün sabahları aç karnına kahvaltılardan 20 - 25 dakika öncesinden tüketilmesi gerekmektedir. Günde bir kez tüketilmesi insan sağlığı açısından önemlidir ancak fazla tüketimde bazı durumlar yan etkiler ortaya çıkabilir.



Maydanoz Sarımsak Limon Kürü Ne İşe Yarar?



Maydanoz sarımsak ve limon kürü pek çok hastalığın önüne geçtiği gibi sağlıklı gelişime de oldukça faydalı bir gıda olarak tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Maydanoz sarımsak ve limon kürü ayrıca insan organlarının da daha sağlıklı çalışmasına ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.



Maydanoz Sarımsak Limon Kürü Neye İyi Gelir?



Maydanoz sarımsak ve limon kürü pek çok hastalığa da iyi gelmektedir. Maydanoz sarımsak ve limon kürü böbrek iltihaplanmalarına, idrar yolu enfeksiyonlarına ve kalp damar tıkanıklığına iyi gelmektedir. Bağırsak enfeksiyonları ve tıkanıkların giderilmesi içinde maydanoz sarımsak ve limon kürü tavsiye edilmektedir.



Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrıları içinde maydanoz sarımsak ve limon kürünün tüketilmesi gerekmektedir. Cilt sağlığı ile ilgili özellikle yağlanmaya bağlı sivilcelerin ve terlemeye bağlı oluşan kızarıklıkların ortadan kaldırılması için maydanoz sarımsak ve limon kürünün kullanılması durumunda kısa zamanda olumlu etkilerin gözlemlenmesi mümkündür.



Maydanoz Sarımsak Limon Kürü Nasıl Yapılır? Maydanoz Sarımsak Limon Kürü Tarifi



12 adet maydanoz, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sıkılmış limon suyu ve yarım su bardağı su kür için gerekli olan malzemelerdir. Temiz su ile yıkanmış olan taze maydanozlar ve kabukları ayrılmış olan bir diş sarımsak mutfak robotunun içine atılır. Ardından taze limondan sıkılmış olan 2 yemek kaşığı limon suyu karışıma atılır. Ardından karıştırılmaya başlanır. Ardından tercihen ılık veya sıcak su karışımın içine atılarak özlerin çıkması kısaca demlenmesi beklenir. Ardından tüketime hazır hale gelir.



Maydanoz Sarımsak Limon Kürü Faydaları?



Maydanoz sarımsak ve limon kalbe büyük faydası olduğu bilimsel bir şekilde kanıtlanmıştır. Kalp damarlarını açar, kalbi ve kalbi besleyen damarların tıkanmasını engeller. Plak oluşumlarını ve kalbin yağ bağlamasının önüne de yine hazırlanan kür ile geçilebilir. Kan dolaşımının hızlandırılmasına da yardımcı olur. Maydanoz sarımsak ve limon kürü idrar yollarının ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için tavsiye edilen kürler arasında gelmektedir. Cilt sağlığının korunması ve genç bir görünüme sahip olunması için kürün kullanılması da uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.



Maydanoz Sarımsak Limon Kürü Kullanımı



Maydanoz sarımsak ve limon kürü bir çay olarak şeker, limon ve çeşitli baharatlarla tüketilebilmektedir. Bunun yanı sıra elde edilen karışımın cilde ve saçlara da büyük faydası bulunmaktadır. Bu nedenle de banyolardan önce direk olarak cilde ve saçlara uygulanabilmektedir. Ayrıca karışımdan bir cilt maskesi de elde edilebilmektedir.