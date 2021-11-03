Maf sensörü nedir, nerede bulunur ve arızası nasıl anlaşılır? Maf sensörü arıza belirtileri ve tamiri

Pek çok aracın en önemli kısımları içerisinde maf sensörü gelmektedir. Küçük bir parça olması ile beraber görevi üzerinden oldukça önemli bir yere sahiptir. Yaşanabilecek olası arıza üzerinden aracın performansını ve veriminin düşmesi ile beraber bunu anlamak mümkün hale gelir.

Maf Sensörü Nedir?

Maf sensörü aynı zamanda hava akış sensörü olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda hava akış ölçer şeklinde de öne çıkar. Bu sensör aracın belli bir noktasına yerleştirilmiş olan elektrikli bir cihazdır. Özellikle hava filtresi üzerinden gaz kelebeği gövdesine giden havayı ölçmeye yarayan bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Etkili motor yönetimi ile beraber optimum uyanma etkisi yaratabilmek için, motora doğru hava yakıt karışımını sağlama olanağı veren aracın bilgisayar bölümüne ulaştırılır. Bu doğrultuda aracın bilgisayarına ne kadar hava aktığını belirleme ve dengeleme maf sensörünün görevidir.

Maf Sensörü Nerede Bulunur?

Maf sensörü konusunda en merak edilen durumlar içerisinde aracın hangi kısmında bulunduğu geliyor. Genelde hava filtresi ile beraber motor emme manifoldu arasında yer aldığını ifade etmek mümkün. Bu iki sistem arasında gerekli görevini yerine getirir ve bu görev doğrultusunda, hava ve ısı dengesini önemli oranda yakalar. Genel olarak bütün farklı araçlarda hava filtresi üzerinden motor emme manifoltu arasına yerleştirilir.

Maf Sensörü Arızası Nasıl Anlaşılır?

Maf sensörü arızası ile beraber birtakım unsurlar bu durumu gösterebilmektedir. Özellikle aracın performansı çok yüksek bir noktadan oldukça düşük bir hale gelmesi en önemli belirtiler içerisinde yer almaktadır. Üstelik performans o kadar düşük noktaya ulaşır ki, çoğu zaman bir bisiklet ya da bir at kadar yavaş noktaya ulaşabilmektedir. O durum hem kalkış anında hem de hareket noktasında yaşanabiliyor. Diğer yandan arıza ışıklarının yanması ya da motor üzerinde meydana gelen birtakım arızalarda maf sensörünün arızasını anlatabilmektedir. Bu gibi durumlarda mutlaka uzman bir servise başvurmak suretiyle tamir veya değişim gibi durumların ele alınması büyük öneme sahiptir.

Maf Sensörü Arıza Belirtileri

Söz konusu maf sensörü arızası olduğu zaman özellikle belli başlı bazı durumlar üzerinden belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtileri takip etmek suretiyle erken zamanda ilgili bölüm üzerinden müdahale etme şansı elde edilebilir.

- Motor arıza ışığının yanması

- Arabanın hızlanma noktasında ağır hale gelmesi

- Motorun sesli çalışması

- Yakıt tüketiminin önemli oranda artış göstermesi

- Artan yakıt tüketimi

- Motor gücünün önemli oranda azalması

- Maf sensörü bağlantısı kesildiği vakit aracın daha iyi çalışması

- Rolantide iken motorun titremesi

Bu şekilde birçok farklı belirti ile beraber maf sensörü arızası ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu belirtiler ortaya çıktığı vakit hemen yetkili servis üzerinden gerekli teknik İşlemlerin yapılması gerekmektedir.

Maf Sensörü Tamiri

Maf sensörü tamiri söz konusu olduğu vakit bu konuda bireysel çözümler çok etkili olmayabilir. Özellikle detaylı ve hassas bir işlem olduğu için, meydana gelen probleme bağlı olarak uzman bir servis bünyesinde destek almak gerekmektedir. Sadece tamir değil aynı zamanda değişim konusunda da bu destek alınmalıdır. Böylece elektrik konnektörünün çıkarılması ile beraber, yeni maf sensörü takılır ve test gerçekleştirilir.