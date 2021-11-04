M ile başlayan erkek isimleri nelerdir? M harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
L harfinden sonra N harfinden önce gelen M harfi alfabemizin 16. harfidir. Meltem, Mehtap, Mısra ve Melahat M harfiyle başlayan en popüler kız isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi M olan en popüler erkek isimleri ise Mehmet ve Mustafa'dır. M ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi M olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Mathilda 2- Michalengelo 3- Michael 4- Mike 5- Murphy 6- Moussa
M HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ
1- Metin
2- Mirsad
3- Mustafa
4- Mazhar
5- Mithat
6- Mahir
7- Macit
8- Mehmet
9- Mükremin
10- Musa
11- Malik
M HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI
1- Metin:
Metanet kelimesiyle aynı kökten türemiş olan Metin isminin iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Her türlü meşakkatli duruma karşı sabırlı olan, dayanıklı
İkinci Anlamı: Sabırlı, kararlı
2- Mirsad:
Dilimize Boşnakçadan geçmiş olan Mirsad ismi hem görünen ve zahiri hem de parlak ve ışıltı manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 2600 kişi bu ismi taşıyor.
3- Mustafa:
Sa'd Suresinde geçen Mustafa ismi, Hz. Muhammed'in isimlerinden biridir. Ülkemizde 1 milyondan fazla kişinin kullandığı Mustafa ismi, seçkin, güvenilir ve muteber anlamına gelir.
4- Mazhar:
Arapça kökenli bir isim olan Mazhar, bir şeyin zuhur ve tecelli ettiği yer manasına gelir.
5- Mithat:
Mithat isminin iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Hem davranışları hem de sözleri toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen kişi
İkinci Anlamı: Sevinçli haber
6- Mahir:
Türkiye'de yaklaşık 11 bin kişinin kullandığı Mahir ismi, bir işi yapma ya da bir bir görevi yerine getirme kudreti anlamına gelir.
7- Macit:
Kuran'ı Kerimde ''Mecid'' şeklinde geçen Macit ismi, yetkin, müstesna ve seçkin manasına gelir. Macit, aynı zamanda Esma-i Hüsna'da yer alan 99 isimden biridir.
8- Mehmet:
Yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin taşıdığı Mehmet ismi, ülkemizdeki en popüler addır. Hz. Muhammed isminin kısaltması olan Mehmet, çok övülen ve her türlü takdiri hak eden demektir.
9- Mükremin:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Mükremin ismi, misafirperver ve güler yüzlü anlamına gelir.
10- Musa:
Birçok ayette geçen Musa ismi kendisine vasiyet olarak bırakılan görevi yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir.
11- Malik:
Mülk kelimesiyle aynı kökten türeyen Malik ismi, sahip anlamına gelir.