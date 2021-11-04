M ile başlayan erkek isimleri nelerdir? M harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi M olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Mathilda 2- Michalengelo 3- Michael 4- Mike 5- Murphy 6- Moussa

M HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

1- Metin

2- Mirsad

3- Mustafa

4- Mazhar

5- Mithat

6- Mahir

7- Macit

8- Mehmet

9- Mükremin

10- Musa

11- Malik

M HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Metin:

Metanet kelimesiyle aynı kökten türemiş olan Metin isminin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Her türlü meşakkatli duruma karşı sabırlı olan, dayanıklı

İkinci Anlamı: Sabırlı, kararlı

2- Mirsad:

Dilimize Boşnakçadan geçmiş olan Mirsad ismi hem görünen ve zahiri hem de parlak ve ışıltı manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 2600 kişi bu ismi taşıyor.

3- Mustafa:

Sa'd Suresinde geçen Mustafa ismi, Hz. Muhammed'in isimlerinden biridir. Ülkemizde 1 milyondan fazla kişinin kullandığı Mustafa ismi, seçkin, güvenilir ve muteber anlamına gelir.

4- Mazhar:

Arapça kökenli bir isim olan Mazhar, bir şeyin zuhur ve tecelli ettiği yer manasına gelir.

5- Mithat:

Mithat isminin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Hem davranışları hem de sözleri toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen kişi

İkinci Anlamı: Sevinçli haber

6- Mahir:

Türkiye'de yaklaşık 11 bin kişinin kullandığı Mahir ismi, bir işi yapma ya da bir bir görevi yerine getirme kudreti anlamına gelir.

7- Macit:

Kuran'ı Kerimde ''Mecid'' şeklinde geçen Macit ismi, yetkin, müstesna ve seçkin manasına gelir. Macit, aynı zamanda Esma-i Hüsna'da yer alan 99 isimden biridir.

8- Mehmet:

Yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin taşıdığı Mehmet ismi, ülkemizdeki en popüler addır. Hz. Muhammed isminin kısaltması olan Mehmet, çok övülen ve her türlü takdiri hak eden demektir.

9- Mükremin:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Mükremin ismi, misafirperver ve güler yüzlü anlamına gelir.

10- Musa:

Birçok ayette geçen Musa ismi kendisine vasiyet olarak bırakılan görevi yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir.

11- Malik:

Mülk kelimesiyle aynı kökten türeyen Malik ismi, sahip anlamına gelir.