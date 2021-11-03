LPG ruhsata işletme nasıl yapılır ve gerekli evraklar nelerdir? LPG ruhsata işletme noter ücreti 2021

Daha iyi verim sağlaması ile beraber aynı zamanda önemli oranda kazanç sağlaması sebebiyle, günümüzde LPG birçok farklı araçta yer almaya başladı. Hatta birçok araçta hem benzin hem de LPG kullanma imkanı elde edilmektedir. Konusunda uzman ve tecrübeli kişiler kapsamında yapılan LPG takma işleminin ardından, bu LPG’nin ruhsata işletilmesi gerekmektedir.

LPG Ruhsata İşletme Nasıl Yapılır?

Ruhsata başvuru yapmadan önce ilk olarak garanti belgesi, fatura ve LPG projesinin belgelendirilmesi gelir. Ayrıca başvuru esnasında bu belgeler mutlaka kişinin yanında olmalıdır. Araca ait olarak geçmiş dönemde vergi borcu ya da ceza borcunu olup olmadığı da iyi bilinmelidir.

Eski dönemlerde Makine mühendisleri odasına gitmek suretiyle araç sızdırmazlık raporu almak gerekirdi. Fakat günümüzde yapılan yeni düzenleme ile beraber artık bu odaya gitmeye gerek yok. Böylece Bunun yerine araç muayene istasyonuna gitmek suretiyle, hemen arkasından notere geçerek LPG işletmek mümkün hale gelmiş durumda. Görüldüğü üzere bu şekilde sırası ile işlemler yapıldıktan sonra, LPG ruhsata işletme tamamlanmaktadır.

LPG Ruhsata İşletme Gerekli Evraklar Nelerdir?

Genel olarak araç ruhsatı üzerinden LPG işletme gerçekleştirmek isteniyorsa, bu konuda belli başlı birtakım belgeler istenmektedir. Bu belgeler ise daha çok araç muayene istasyonuna gidildiği vakit talep edilir. Belgeler tamamlanmış ise güvenli şekilde LPG üzerinden ruhsata işletme rahatlıkla yapılabilir.

- LPG projesi

- Garanti belgesi

- Fatura

- Ruhsat

Bunlar genel anlamda araç muayene istasyonunda talep edilen belgelerdir. Bir de aynı zamanda noter üzerinden istenen belgeler bulunmaktadır. Noter için ise şu belgelerin tamamlanması gerekir;

- Nüfus cüzdanı

- Trafik tescil belgesi ve boş trafik tescil belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Araç tespit raporu fotokopisi

- Tadilat belgesi

- LPG faturasını ait olan fotokopi

- Araç sigorta fotokopisi

- Muayene raporu

Bu şekilde yukarıdaki belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra hem araç muayene istasyonuna hem de notere başvuru yapmak mümkündür. Her iki bölüme geçiş yapmak suretiyle kolayca gerekli olan belgeler üzerinden işlemler tamamlanabilir. Tabii yukarıdaki belgeler LPG üzerinden ruhsata işletme yapılması için mecburidir. Eğer başvuru esnasında herhangi biri eksik ise, o vakit araç muayene istasyonu ya da noter üzerinden İşlemlerin yapılması mümkün değildir. O yüzden tüm evrakların tamamlanması ve ilgili yerler üzerinden işlem yapılması gerekmektedir.

Lpg Ruhsata İşletme Noter Ücreti 202

2021 yılı itibariyle LPG ruhsata işletme gerçekleşmesi dahilinde, noter üzerinden güncellenmiş yeni bir ücret bulunmaktadır. Tabii sadece noter değil aynı zamanda noter ile beraber diğer farklı ücretlerde ön plana çıkıyor.

- Noter ruhsat işlem ücreti 301 TL

- Muayene araç ücreti 372,88 TL

- Egzoz emisyon ücreti 90 TL

Genel olarak yukarıdaki ödemeler gerekli yerlere yapıldıktan sonra, LPG üzerinden ruhsata işletme işlemi tamamlanabilmektedir. Güncel bilgiler doğrultusunda mutlaka kişinin bulunduğu yıl itibariyle sabit ücret üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir. Muayene ücreti ile egzoz emisyon ücreti araç muayene istasyonu kapsamında ilgili yerden yapılabilmektedir. Öncelikle bu ücretin tamamlanması gerekir. Bu ücretler verildikten sonra ve istasyonu üzerinden muayenenin tamamlanması ile beraber, notere geçiş yapılarak gerekli evraklar kapsamında işlem tamamlanır.