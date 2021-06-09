Limonlu suyun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir? Gece yatmadan ve aç karnına limonlu su içmek ve etkileri

Limonlu su, hem kolay yapılışıyla hem de saça, cilde, böbreklere faydalarıyla, son zamanların gözde içeceklerinden biri. Özellikle de kilo vermek isteyenler, limonlu suyun zayıflatır mı sorularının yanıtlarını merak etmekteler. Elbette faydalarının yanında limonlu suyun zararları, dengesiz ve bilinçsiz kullanımda her şeyde olduğu gibi etkisini gösterebilir. Bu nedenle, limonlu suyu her gün, gece yatmadan önce veya sabah aç karnına tüketmeye karar vermeden önce mutlaka doktorunuza danışınız diyor ve limonlu suyun faydalarının yanında diğer tüm merak edilen detayları paylaşıyoruz...

Limonlu suyun faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Solunum sorunlarına yardım eder: Astım ve enfeksiyon gibi solunum problemleri yaşıyorsanız limon suyunu tüketmek sizin için oldukça sağlıklıdır. Limon suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir.

Astım ve enfeksiyon gibi solunum problemleri yaşıyorsanız limon suyunu tüketmek sizin için oldukça sağlıklıdır. Limon suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir: Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir. İltihabı ve tahrişi önlemeye destek olur: Vücudunuzda iltihaplanmalar oluyor ve bu durum size acı veriyorsa kesinlikle limon suyu içmelisiniz. Limon suyu iltihabı yok eder ve tahriş olmuş bölgelerinizi yatıştırır.

Vücudunuzda iltihaplanmalar oluyor ve bu durum size acı veriyorsa kesinlikle limon suyu içmelisiniz. Limon suyu iltihabı yok eder ve tahriş olmuş bölgelerinizi yatıştırır. Nefesi ferahlatır: Tüketilen bazı gıdalar nefeste koku oluşmasına sebep olabilir. Bu gıdaların ardından limonlu su içerek nefesinizi tazeleyebilirsiniz.

Tüketilen bazı gıdalar nefeste koku oluşmasına sebep olabilir. Bu gıdaların ardından limonlu su içerek nefesinizi tazeleyebilirsiniz. Beyin ve sinir sistemine iyi gelir: Limon suyu çok fazla potasyum içerdiğinden depresyon, kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek iyidir ve limonun içinde bol miktarda C vitamini vardır.





Limonlu su içmenin cilde faydaları

Tek başına su, cildin temiz kalması için toksinlerin atılmasını sağlar. Limon eklendiğinde ise içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak ve kırışıkları azaltmaya yardımcı olur.

Limonlu su içmenin böbreklere etkisi

Çeşitli çalışmaların böbrek ve safra kesesi sorunları olan kişilerin limon suyu içmekten kaçınmaları gerektiğini gösterdiğini biliyor muydunuz? Limon suyu, vücuttaki kalsiyum emilimini engelleyebilir ve böbrek durumunu ağırlaştırabilir.

Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

Limonlu su içmenin saça faydaları

Limon suyunun bakterileri ve mikropları öldürücü etkisi vardır. Şampuanlar ile karıştırılarak kullanılabilir.

Sabah aç karnına limonlu su içmek ne işe yarar?

Enerjik hissetmek için sadece kahve içiyorsanız bir de limonlu suyu deneyin. Limonlu su hem kafeinin azaltmanıza hem de enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle sabah aç karnına limonlu su içmek güne enerjik başlamanıza yardımcı olur. Ayrıca Vücuttaki toksinleri arındırmayı sağlayan limonlu su genellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde yağ yakımını kolaylaştırır.

Gece yatmadan limonlu su içmek ne işe yarar?

Gece limonlu su içmek, geceleri daha az tuvalet ihtiyacınızın olması demektir. Bu nedenle, yatmadan önce limonlu su içtiğinizde günde 6 ya da 8 saat kesintisiz uyku uyuyabilirsiniz. Bunun için yatmadan önce bir ya da iki bardak limonlu su içerek deneyebilirsiniz.

Limonlu su içmek zayıflatır mı?

Limonlu su, vücuttaki toksinleri arındırmaya yardımcı olduğundan, genellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde yağ yakımını kolaylaştırır ve kilo vermeyi destekler

Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca limonlu su açlığınızı bastırarak kilo vermenize de destek olur.

Limonlu su kaç kalori?

Yarım limondan elde edilen limon suyu: 30 kalori. 1 adet limondan elde edilmiş limon suyu: 60 kalori. 100 gramlık yarım bardak limon suyu: 100 kalori. Büyük su bardağı limon suyu: 200 kalori civarındadır.

Limonlu su tansiyonu düşürür mü?

Yapılan çalışmalarda limonlu suyun direkt olarak tansiyon düşürücü etkileri kesin olarak gösterilmemekle birlikte kullanımının bazı tansiyon ilaçlarının etkinliğini artırabilir. Bu nedenle kronik ilaç kullananlar mutlaka limonlu suyu tüketmeden önce doktoruna danışmalıdır. Bu nedenle limon suyunu kullanımının sakıncası olmamakla birlikte, tansiyon hastalarının tüketirken dikkat etmesi gereken bir içecektir.

Limonlu su kolesterolü düşürür mü?

Günde 2 litre sıcak su içmek, aksi bir metabolizma sorunu olmadığı takdirde kolesterolü düşürür. Ayrıca bütün narenciyelerin (portakal, mandalin, limon, greyfurt) gibi içindeki beyaz kısmının iyi bir kolesterol düşürücüdür.

Limonlu suyun zararları nelerdir?

Mide yanması ve reflü: Genellikle mide ekşimesi , kusma ve mide bulantısına yol açan reflü bozukluğu, genellikle asitli yiyeceklerin tüketimi ile tetiklenir. Yemeğin yanında veya sonrasında limon suyu tükettiğinde semptomların başlangıcını hissedebilir. Ülserli olanlar, bir bardak limon suyundan sonra mide rahatsızlıklarından muzdarip olabilir. Bu durumda, mide astarı tahriş olur ve bağırsakta hafif akut tahrişe neden olur!

Diş etine hasar verebilir: Limon suyunun fazla tüketilmesi, içerisindeki asit nedeniyle dişleri aşındırabilir! Aşırı kullanımı, dişlerinizi lekeli ve yaralı hale getirebilir.

İshal ve bulantı yapabilir: Bazı çalışmalar limon suyunun vücut tarafından aşırı demir emiliminin ardında bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu, yüksek askorbik asit içeriğine bağlanmaktadır. Demir vücutta depolanmaya devam ederse, demir toksisitesine ve ishal ve bulantı gibi diğer komplikasyonlara neden olabilir.

Sıtma hastaları dikkat!: Klorokin, sıtma mağdurlarını tedavi etmek için kullanılır ve limon suyu etkinliğini azaltır. Doktorlar sıtma hastalarının tedavi süresince ve iyileşme döneminde limon suyu tüketmemelerini önermektedir.

Alerjik ciltlerde sorun yaşanabilir: Turunçgiller bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Reaksiyonlar migren ve cilt alerjisini içerebilir.

Hamileler ölçüyü kaçırmamalı: Hamile kadınlar limon suyu içebilirler, ancak bunu ölçülü bir şekilde yapmalılar. Birçok kadın hamileliğin ilerleyen bölümlerinde mide ekşimesi yaşar ve bol miktarda limon suyunun dökülmesi durumu daha da kötüleştirebilir. Hamilelik sırasında, dişler ve kemikler kireç çözücüye maruz kalır. Limonda bulunan sitrik asit durumu ağırlaştırabilir. Limon suyunun bu yan etkisi, bu aşamada bazı kadınlarda boğaz ağrısının başlamasına neden olabilir.

Limonlu su ne kadar içmeli?

Yapılan araştırmalar, en etkili antioksidan ve çözücü madde içeren limonu günlük tüketeceğimiz suyun içerisine katıp günde en az 1 litre tüketildiğinde faydalı olacağını söylemektedir. Elbette limonlu suyu da düzenli ve olması gerektiği kadar tüketmek önemlidir.

Limonlu su nasıl yapılır?

Kullanacağınız bardak sayısına göre limonlarınızı dilimleyin. Bir bardak için yarım limon olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kesil limonlar sürahi veya kavanoz içerisine koyun. Limonların organik olması elbette tercih edilendir. Dilimlenen limonları suyla karıştırarak, limon suyu elde edilir. Eklenen limonların bir süre suyun içerisinde bekletilmesi önerilir. Daha iyi bir sonuç almak adına, limonlarla suyun iyi bir şekilde karışması gerekir.